di Redazione ZON

In sintesi. Cocainorso, il film di Elizabeth Banks uscito in Italia il 20 aprile 2023, si ispira a un orso nero trovato morto in Georgia nel novembre 1985 per un’intossicazione da cocaina. La droga proveniva da un carico di Thornton, morto nel settembre 1985 vicino a Knoxville, in Tennessee. Nella realtà non risultarono attacchi alle persone.

I punti chiave Il film Cocainorso di Elizabeth Banks è uscito nelle sale italiane il 20 aprile 2023.

Nel settembre 1985 Thornton trasportava in aereo un carico di cocaina dal valore stimato di 15 milioni di dollari e morì perché il suo paracadute non si aprì.

Nel novembre 1985 un cacciatore trovò in Georgia il corpo di un orso nero di quasi 100 chilogrammi, morto da circa un mese per intossicazione da cocaina.

Il vero orso non risultò avere compiuto attacchi né comportamenti aggressivi verso le persone, a differenza dell’orso del film.

L’orso impagliato è esposto al Kentucky for Kentucky Fun Mall di Lexington, in Kentucky.

Cocainorso, il film di Elizabeth Banks uscito nelle sale italiane il 20 aprile 2023, si ispira a un fatto reale: nel 1985 un orso nero morì in Georgia per overdose di cocaina.

Cosa accadde nel settembre 1985 a Thornton e al suo carico

Nel settembre 1985 Thornton organizzò quella che sarebbe stata la sua ultima missione. A bordo di un aereo trasportava un carico di cocaina dal valore stimato di 15 milioni di dollari.

Il piano di Thornton era recuperare la droga dopo essersi lanciato con il paracadute nei pressi di Knoxville, in Tennessee. Il paracadute non si aprì e Thornton morì schiantandosi al suolo.

Parte della cocaina finì dispersa nelle foreste del sud degli Stati Uniti.

Come fu trovato l’orso nero in Georgia nel novembre 1985

Nel novembre 1985 un cacciatore individuò in Georgia il corpo di un orso nero. Accanto all’animale c’erano i resti di un borsone che gli investigatori collegarono a Thornton.

L’autopsia stabilì che l’orso era morto per una grave intossicazione da cocaina. L’esemplare pesava quasi 100 chilogrammi ed era morto da circa un mese.

La maggior parte del carico era scomparsa. Si ipotizzò che qualcuno l’avesse recuperata dopo l’incidente.

Cosa è inventato nel film e cosa non lo è

Nel film di Elizabeth Banks, un orso nero che ingerisce cocaina si trasforma in una macchina assassina. Nella realtà non risultarono né attacchi né comportamenti aggressivi verso le persone.

Il vero Cocainorso non aveva scelto di avvicinarsi alla droga. Era un orso nero che aveva trovato un borsone abbandonato nella foresta, con dentro parte di un carico del traffico di stupefacenti.

Vero: la cocaina dispersa dopo la morte di Thornton, il borsone, il ritrovamento dell’orso in Georgia nel novembre 1985 e l’autopsia.

la cocaina dispersa dopo la morte di Thornton, il borsone, il ritrovamento dell’orso in Georgia nel novembre 1985 e l’autopsia. Inventato: l’orso assassino e la sua serie di aggressioni.

Il film ha incassato oltre 57 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dove si può vedere oggi l’orso impagliato in Kentucky

L’orso impagliato è esposto al Kentucky for Kentucky Fun Mall di Lexington. Per i visitatori e gli appassionati del film è diventato una curiosità.