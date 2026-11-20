di Redazione ZON

In sintesi. Perplexity ha annunciato il 18 marzo 2026 Comet, il suo browser con assistente IA per iPhone. L’app è gratuita, si scarica dall’App Store come «Comet – AI Browser & Assistant» di Perplexity AI, Inc. e richiede iOS 18.0 o successivo. Per iniziare non serve un account: l’assistente si apre dal pulsante al centro della barra inferiore.

I punti chiave Comet, il browser con assistente IA di Perplexity, è gratuito su iPhone; la scheda dell’App Store indica anche acquisti in-app.

Comet richiede iOS 18.0 o successivo e, secondo la scheda dell’App Store, pesa 313,6 MB.

Perplexity ha annunciato Comet per iOS il 18 marzo 2026; la versione per Android è uscita a novembre 2025.

Comet su iPhone non richiede un account Perplexity per navigare e provare le funzioni IA di base.

Comet su iOS usa WebKit, il motore di Safari, e non permette di installare estensioni di terze parti.

Comet, il browser con assistente IA di Perplexity, è gratuito su iPhone. Si scarica dall’App Store cercando «Comet – AI Browser & Assistant» di Perplexity AI, Inc., e richiede iOS 18.0 o successivo. Per iniziare non serve un account Perplexity: l’assistente si apre dal pulsante al centro della barra inferiore.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per usare Comet su iPhone

Serve un iPhone con iOS 18.0 o successivo. Secondo la scheda dell’App Store, l’app pesa 313,6 MB (il dato può cambiare con gli aggiornamenti), ha classificazione 18+ ed è compatibile anche con iPad e iPod touch.

Perplexity ha annunciato Comet per iOS il 18 marzo 2026. Su Mac era arrivato a luglio 2025. Le schede che abbiamo consultato sono quelle dell’App Store statunitense e indiano, con gli stessi requisiti minimi. Nessuna indica restrizioni per paese, ma la scheda italiana non è stata verificata: se non trovi l’app, controlla da App Store sul tuo iPhone.

Come si installa Comet su iPhone?

Controlla che l’iPhone abbia iOS 18.0 o successivo. Apri l’App Store. Scrivi «comet» nella barra «Giochi, app e altro ancora» e scegli il primo risultato. Verifica che lo sviluppatore sia Perplexity AI, Inc. e che il nome sia «Comet – AI Browser & Assistant». Tocca «Ottieni» (o «Installa»). Conferma il download con il riconoscimento biometrico o con la password dell’account Apple.

Se nei risultati compaiono più app dal nome simile, scarica solo quella di Perplexity AI, Inc.

Come si usa l’assistente di Comet su iPhone?

Alla prima apertura puoi navigare subito, senza account. Per usare l’assistente, apri una pagina web e tocca il pulsante al centro della barra inferiore.

Apri la pagina che ti interessa, per esempio un articolo lungo. Tocca il pulsante dell’assistente al centro della barra in basso. Scrivi la richiesta oppure usa il comando vocale. Leggi la risposta e, se serve, fai una domanda di approfondimento.

L’assistente può riassumere pagine web o email, confrontare contenuti e analizzare immagini e documenti caricati. Una richiesta di esempio da scrivere: «Riassumi questa pagina in cinque punti». Oppure, con due pagine aperte: «Confronta questi due contenuti e dimmi le differenze».

Dall’aggiornamento del 21 maggio 2026 per iPhone e iPad ci sono anche le azioni sui numeri di telefono: con un tocco puoi chiamare, avviare FaceTime, scrivere un messaggio o salvare il numero in Contatti.

Serve un account Perplexity?

No. Secondo Perplexity, senza account si può navigare e provare le funzioni IA di base subito dopo l’installazione. Se accedi, ottieni chat salvate e cronologia, funzioni IA più potenti con limiti più alti e sincronizzazione tra dispositivi.

Per accedere usa l’invito che compare nell’app o cerca la voce di accesso nelle impostazioni dell’app. I nomi esatti dei menu in italiano non risultano pubblicati in una guida ufficiale.

Come riprendere sul telefono una ricerca iniziata sul computer?

Accedi con lo stesso account Perplexity su entrambi i dispositivi. Il blog ufficiale spiega che il thread resta legato alla pagina su tutti i dispositivi, quindi il contesto si mantiene: puoi iniziare dal desktop e proseguire su iPhone.

Comet è davvero gratis su iPhone?

Sì, scaricarlo e usarlo nelle funzioni di base non costa nulla. La scheda dell’App Store indica però «gratis con acquisti in-app»: controlla la schermata degli acquisti prima di abbonarti, perché un upgrade non è obbligatorio.

Gratis non vuol dire illimitato. Perplexity non ha pubblicato quanti compiti dell’assistente consente il piano gratuito, né un listino prezzi dedicato a Comet. Non sono stati resi noti nemmeno i limiti per piano: guarda direttamente nell’app o sul sito di Perplexity.

All’inizio Comet era a pagamento solo su desktop, con un abbonamento da 200 dollari al mese. La versione per iPhone e quella per Android sono gratuite.

Cosa non si può fare con Comet su iPhone?

Estensioni: su iOS le estensioni di terze parti non si possono installare.

su iOS le estensioni di terze parti non si possono installare. Motore del browser: Comet usa WebKit, il motore di Safari, come richiedono le regole Apple.

Comet usa WebKit, il motore di Safari, come richiedono le regole Apple. Link dentro altre app: puoi impostare Comet come browser predefinito, ma i link aperti dentro altre app continuano a usare Safari View Controller.

Per impostarlo come predefinito, cerca Comet nelle Impostazioni di iPhone: Perplexity non ha pubblicato una guida ufficiale su questo passaggio.

E su Android? Cosa cambia rispetto a iPhone

Su Android Comet si scarica dal Play Store ed è gratuito. Non scaricare file APK da siti terzi: l’installazione ufficiale passa dallo store.

Voce iPhone Android Dove si scarica App Store Play Store Prezzo dell’app Gratuita (con acquisti in-app) Gratuita Sistema richiesto iOS 18.0 o successivo Android 12 o successivo Uscita Marzo 2026 Novembre 2025 Funzioni citate Assistente dalla barra inferiore, riassunti, confronti, analisi di immagini e documenti, comandi vocali Assistente, domande vocali, più schede, blocco pubblicità con elenco di siti fidati Limiti noti Niente estensioni di terze parti I compiti web funzionano solo con l’app aperta: il lavoro in background non è ancora supportato

Perplexity ha una guida ufficiale per Android, «Comet For Android: Quick Start and Key Features». Per iPhone una guida analoga non risulta.

Quali errori evitare e quali informazioni controllare?

Il motore di ricerca predefinito. Le fonti non concordano su quale sia su iPhone: alcune indicano Google, altre Perplexity. Controllalo nelle impostazioni dell’app.

La privacy. Anche qui le fonti divergono. Una testata scrive che Perplexity raccoglie cronologia di navigazione e ricerche per profili e annunci personalizzati, con alcune impostazioni di condivisione disattivabili. La guida ufficiale per Android dice invece che i dati di navigazione restano sul dispositivo. Prima di accedere, leggi l’informativa privacy ufficiale di Perplexity.

Le pagine superate. Alcune pagine online, compresa una del centro assistenza Perplexity, dicono ancora che l’app mobile non esiste. Sono smentite dall’App Store, dal blog ufficiale e dalla guida Android.

Le app simili. Scarica solo quella con sviluppatore Perplexity AI, Inc.

I menu che cambiano. L’app viene aggiornata spesso e nomi di menu e funzioni possono variare. L’ultimo aggiornamento di cui abbiamo conferma ufficiale è del 21 maggio 2026.

Comet funziona anche su iPad?

Sì. La scheda dell’App Store lo indica compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. L’aggiornamento di maggio 2026 ha portato miglioramenti anche per la barra laterale su iPad.

Domande frequenti Come si installa Comet su iPhone? Si apre l’App Store, si cerca «comet» e si sceglie l’app «Comet – AI Browser & Assistant» il cui sviluppatore è Perplexity AI, Inc. Poi si tocca «Ottieni» (o «Installa») e si conferma il download con il riconoscimento biometrico o con la password dell’account Apple. L’iPhone deve avere iOS 18.0 o successivo. Comet è gratis su iPhone? Sì, scaricare Comet su iPhone e usarlo nelle funzioni di base non costa nulla. La scheda dell’App Store indica però «gratis con acquisti in-app», ma un upgrade non è obbligatorio. Perplexity non ha pubblicato quanti compiti dell’assistente consente il piano gratuito. Serve un account Perplexity per usare Comet su iPhone? No, secondo Perplexity senza account si può navigare e provare le funzioni IA di base subito dopo l’installazione. Accedendo con un account si ottengono chat salvate e cronologia, funzioni IA più potenti con limiti più alti e sincronizzazione tra dispositivi. Quale versione di iOS serve per installare Comet? Comet richiede iOS 18.0 o successivo. Secondo la scheda dell’App Store, l’app è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Si possono installare estensioni su Comet per iPhone? No, su iOS le estensioni di terze parti non si possono installare in Comet. Il browser usa WebKit, il motore di Safari, come richiedono le regole Apple.

Fonte: Perplexity – blog ufficiale (Comet su iOS) · Apple App Store – scheda Comet (US) · Apple App Store – scheda Comet (India) · Perplexity Help Center – Do I need a Perplexity account to use Comet? · Perplexity Help Center – Comet For Android: Quick Start · Perplexity Help Center – Comet Mobile App (pagina superata) · Engadget · Neowin · 9to5Mac · Digitech.news · TechPrincess · Trovaprezzi Magazine · Yahoo Tech (articolo su Android) · Hokai (scheda prezzi, fonte secondaria) · iMeshForce (fonte secondaria) · Gizmodo Downloads (pagina contraddittoria)