di Redazione ZON

In sintesi. Al Bano, cantante di Cellino San Marco di 83 anni, sposerà Loredana Lecciso, 54 anni, sua compagna da 26 anni. Lo ha dichiarato al settimanale Oggi, in dichiarazioni rilanciate dai siti di gossip il 19 novembre 2026, definendo le nozze una scelta «per amore e per dovere» anche verso i due figli della coppia.

I punti chiave Al Bano, 83 anni, ha dichiarato al settimanale Oggi che sposerà Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso ha 54 anni e sta insieme ad Al Bano da 26 anni.

Al Bano e Loredana Lecciso hanno due figli, e Al Bano lega le nozze anche al dovere verso di loro.

I siti di gossip hanno rilanciato le nuove dichiarazioni di Al Bano il 19 novembre 2026.

Nel giugno 2026 Al Bano aveva detto a Monica Setta: «Non fissiamo date, ma arriverà».

Al Bano, 83 anni, sposerà Loredana Lecciso: lo ha detto lui stesso al settimanale Oggi, spiegando che le nozze sono una scelta «per amore e per dovere» dopo 26 anni insieme.

Loredana Lecciso ha 54 anni ed è la compagna del cantante di Cellino San Marco. Le nuove dichiarazioni di Al Bano sono state rilanciate dai siti di gossip il 19 novembre 2026.

Che cosa intende Al Bano con «per amore e per dovere»

Il dovere, per Al Bano, riguarda la famiglia. Il cantante ha detto: «Ho capito perché sposarmi: per tutto l’insieme familiare è giusto che ci sia».

Al Bano ha poi aggiunto che le nozze sono dettate «dall’amore e dal dovere. Lo dobbiamo anche ai nostri figli». La coppia ha due figli.

Quanto all’amore, Al Bano ha dichiarato: «Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo, arriverà. Abbiamo sorpassato, io e lei, tante problematiche». Ha definito Loredana Lecciso «la donna che ho sempre voluto» e ha concluso: «Posso dire che sono serenamente felice».

Perché le nozze tornano a far parlare dopo i ripensamenti di quest’anno

Al Bano ha cambiato posizione più volte in pochi mesi. La tabella riassume le sue dichiarazioni pubbliche sul matrimonio con Loredana Lecciso.

Quando Dove Che cosa ha detto Al Bano Giugno 2026 Intervista a Monica Setta, programma Storie al Bivio di Sera «Non fissiamo date, ma arriverà. Mi sembra giusto dopo tanti anni spesi insieme» Dopo giugno 2026 Intervista al settimanale Vero «Ma è così importante il matrimonio? Noi ci amiamo così e stiamo bene» Novembre 2026 Intervista al settimanale Oggi «Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo, arriverà»

Prima dell’annuncio di giugno 2026, Al Bano aveva escluso le nozze, perché non le riteneva necessarie per confermare la solidità del rapporto con Loredana Lecciso. Con le dichiarazioni a Oggi torna quindi concreta l’ipotesi delle seconde nozze.

La storia di Al Bano e Loredana Lecciso in breve

Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme da 26 anni e hanno due figli. La loro storia ha attraversato anche un momento di crisi e i classici alti e bassi di coppia, ma dopo ogni difficoltà i due sono ripartiti.

Al Bano ha alle spalle un lungo matrimonio con Romina Power. Oggi il cantante si descrive sereno accanto a Loredana Lecciso.

Domande frequenti Al Bano sposerà Loredana Lecciso? Sì, secondo quanto Al Bano ha dichiarato al settimanale Oggi. Il cantante ha detto: «Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo, arriverà». Non è stata indicata nessuna data per le nozze. Perché Al Bano dice che le nozze sono «per amore e per dovere»? Al Bano spiega che il dovere riguarda la famiglia: «Lo dobbiamo anche ai nostri figli». La coppia ha due figli. Quanto all’amore, ha definito Loredana Lecciso «la donna che ho sempre voluto». Da quanti anni stanno insieme Al Bano e Loredana Lecciso? Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme da 26 anni e hanno due figli. Al Bano ha 83 anni, Loredana Lecciso ne ha 54. Al Bano ha cambiato idea sul matrimonio con Loredana Lecciso? Sì, ha cambiato posizione più volte nel 2026. A giugno 2026 ha detto a Monica Setta «Non fissiamo date, ma arriverà». Poi al settimanale Vero ha chiesto «Ma è così importante il matrimonio?». A novembre 2026, al settimanale Oggi, si è detto certo delle nozze.