di Redazione ZON

In sintesi. Elizabeth Debicki, attrice australiana di 36 anni, interpreta la talent agent Karen Crosby nella Hollywood del 1977 accanto a Brad Pitt in «Le nuove disavventure di Cliff Booth», film diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino. Il film esce nelle sale Imax il 26 novembre 2026 e su Netflix il 23 dicembre 2026.

I punti chiave Elizabeth Debicki, 36 anni, interpreta la talent agent Karen Crosby nella Hollywood del 1977.

«Le nuove disavventure di Cliff Booth» è diretto da David Fincher, è scritto da Quentin Tarantino e dura due ore e venti minuti.

«Le nuove disavventure di Cliff Booth» esce nelle sale Imax il 26 novembre 2026 e su Netflix il 23 dicembre 2026.

Elizabeth Debicki ha vinto un Emmy e un Golden Globe nel 2024 per il ruolo di Lady Diana nella serie Netflix «The Crown».

Quentin Tarantino affida a Elizabeth Debicki e Brad Pitt una scena di dieci pagine di dialogo che culmina in uno scontro fisico.

Attenzione: spoiler. L’attrice australiana Elizabeth Debicki, 36 anni, interpreta la talent agent Karen Crosby accanto a Brad Pitt in «Le nuove disavventure di Cliff Booth», il film diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino.

Chi è Elizabeth Debicki e che ruolo ha nel film

Elizabeth Debicki ha vinto un Emmy e un Golden Globe nel 2024 per la sua interpretazione di Lady Diana nella serie Netflix «The Crown». Nel film di Fincher veste i panni di una donna di potere nella Hollywood del 1977, un ambiente professionale ancora prevalentemente maschile.

Prima di fare l’agente di attori, Karen Crosby era una critica cinematografica. Ha lasciato quel lavoro perché è convinta che il cinema non sia una forma d’arte, ma di intrattenimento.

Il personaggio compare tutto in bianco: canottiera di seta semitrasparente, pantaloni lunghi e capelli biondi con la riga al centro, in stile ‘Charlie’s Angels’.

«Quentin ha creato questa creatura hollywoodiana contraddittoria, diventata forte quasi contro la propria volontà»

Lo ha dichiarato Debicki durante la conferenza stampa sul rooftop dell’hotel Aster di Los Angeles.

Quando esce «Le nuove disavventure di Cliff Booth»

Il film dura due ore e venti minuti. Arriva prima nelle sale Imax e poi su Netflix.

Dove Data di uscita Sale Imax 26 novembre 2026 Netflix 23 dicembre 2026

La scena nel fango di cui Debicki va più fiera

Karen Crosby, appena uscita da un ricevimento di Hollywood, raggiunge a sorpresa Cliff Booth, il personaggio di Brad Pitt, su una pista fangosa di Ventura. Lui partecipa a un demolition derby, una gara a colpi di speronamenti.

Dalle gradinate lei lo osserva con distacco, finché un incidente la spinge verso la rete di protezione. I due incrociano gli sguardi, poi un’auto le passa davanti e la ricopre di fango.

Debicki la indica come la scena di cui è più orgogliosa di tutto il film.

«Avevo sei cannoni carichi di fango puntati contro. Ero vestita interamente di bianco, sentivo freddo, ma sono riuscita a non battere ciglio prima che il fango mi colpisse in faccia»

L’attrice spiega di essere rimasta immobile per paura: sapeva che, se si fosse mossa, Fincher le avrebbe fatto ripetere la scena più volte.

Perché per Debicki il cinema è una terapia

Tarantino affida a Debicki e Pitt una scena di dieci pagine di dialogo, che culmina in uno scontro fisico. L’attrice dice di essere stata conquistata dalla libertà di quella scrittura.

«Nessuno scrive più così. Trascorrere tutto quel tempo con quei personaggi è stato un sogno»

Su Pitt, Debicki afferma che è «una persona incredibilmente aperta, vulnerabile, deliziosa» e uno stuntman straordinario, precisissimo nei movimenti.

Un’altra scena di dialogo serrato ruota attorno all’idea di Karen che il cinema non sia arte. Debicki racconta di aver voluto solo recitare bene quelle battute, senza porsi il dilemma né sul set né con Fincher.

Ripensandoci a freddo, l’attrice ha una posizione chiara.

«Credo il cinema possa e debba essere entrambe le cose. È anche un’arte. È la mia terapia, è tutto per me, è una sorta di chiesa per noi attori»

Debicki aggiunge che la domanda sul valore del cinema è particolarmente rilevante oggi, mentre l’industria sta cambiando. Secondo lei, Tarantino riesce a intercettare le conversazioni dello spirito del tempo e a trasformarle in domande rivolte al pubblico.

Domande frequenti Quando esce Le nuove disavventure di Cliff Booth? Il film di David Fincher esce prima nelle sale Imax, il 26 novembre 2026. Arriva poi su Netflix il 23 dicembre 2026. Dura due ore e venti minuti. Chi interpreta Elizabeth Debicki nel film di Fincher? Elizabeth Debicki interpreta Karen Crosby, una talent agent nella Hollywood del 1977. Il film è «Le nuove disavventure di Cliff Booth», diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, con Brad Pitt nel ruolo di Cliff Booth. Chi è Karen Crosby in Le nuove disavventure di Cliff Booth? Karen Crosby è una donna di potere nella Hollywood del 1977, agente di attori. Prima faceva la critica cinematografica, ma ha lasciato quel lavoro perché è convinta che il cinema non sia una forma d’arte, ma di intrattenimento. Dove si può vedere Le nuove disavventure di Cliff Booth? Il film arriva prima nelle sale Imax il 26 novembre 2026. Su Netflix è disponibile dal 23 dicembre 2026. Per quale ruolo ha vinto un Emmy Elizabeth Debicki? Elizabeth Debicki ha vinto un Emmy e un Golden Globe nel 2024 per la sua interpretazione di Lady Diana nella serie Netflix «The Crown».

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it · Il Giornale di Vicenza