di Redazione ZON

In sintesi. La regina Camilla ha scelto il fantasy «Creature impossibili» di Katherine Rundell come regalo di Natale 2026 per circa 800mila alunni di 10 e 11 anni del Regno Unito. L’iniziativa «The Queen’s Christmas Present» promuove la lettura nell’Anno Nazionale della Lettura 2026, perché, secondo le ricerche, il piacere di leggere cala nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.

I punti chiave La regina Camilla ha scelto «Creature impossibili» di Katherine Rundell come regalo di Natale per circa 800mila alunni di 10 e 11 anni del Regno Unito.

L’iniziativa «The Queen’s Christmas Present» è realizzata con il National Literacy Trust, di cui la regina Camilla è patrona.

«Creature impossibili» ha venduto oltre un milione di copie e la saga fantasy di Katherine Rundell ha superato i 4 milioni di copie nel mondo.

Rizzoli ha pubblicato in Italia il terzo volume della saga, «Creature impossibili. L’impavida»: edizione rilegata di 384 pagine, al prezzo di 17 euro.

Katherine Rundell sarà al Salone del Libro di Torino il 14 maggio 2027 e potrà incontrare gli studenti che vorranno partecipare.

La regina Camilla ha scelto «Creature impossibili» di Katherine Rundell come regalo di Natale per circa 800mila alunni di 10 e 11 anni del Regno Unito. Il libro è distribuito in un’edizione speciale, con una nota personale della regina.

Perché la regina ha scelto un libro per i ragazzi dell’ultimo anno delle elementari

Il regalo fa parte dell’iniziativa «The Queen’s Christmas Present», pensata per promuovere la lettura nell’Anno Nazionale della Lettura 2026. Camilla ha scelto il titolo nell’estate 2026, come dono per il suo compleanno: il 17 luglio 2026 ha compiuto 79 anni.

Il libro va a tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, e a quelli dell’anno corrispondente in Scozia. In Italia sarebbe la quinta elementare.

La fascia d’età è legata a un dato: secondo le ricerche più recenti, il piacere della lettura nei ragazzi cala in modo particolarmente marcato nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.

Buckingham Palace ha comunicato che il libro è in distribuzione nelle scuole e nelle biblioteche, con una serie di risorse gratuite. L’iniziativa è realizzata con il National Literacy Trust, di cui Camilla è patrona.

Le parole della regina e dell’autrice

Nella nota inclusa in ogni copia, la regina Camilla definisce l’autrice una delle sue preferite:

«Impossible Creatures, scritto da una delle mie autrici preferite, è un fantasy brillante che vi farà conoscere una schiera di amici mitici e nemici terrificanti… spero che lo amerete tanto quanto lo amo io».

Katherine Rundell ha risposto di essere «immensamente onorata» della scelta e ha aggiunto che il libro «arriva nel momento migliore possibile».

Chi è Katherine Rundell e di cosa parla la saga

Katherine Rundell è nata nel Kent nel 1987. «Creature impossibili» ha venduto oltre un milione di copie, mentre l’intera saga fantasy ha superato i 4 milioni di copie nel mondo.

Rundell è la prima scrittrice per ragazzi ad avere due titoli contemporaneamente nella classifica dei più venduti dai tempi di J.K. Rowling.

Il protagonista è Christopher Forrester, la cui vita cambia il giorno in cui disobbedisce al nonno e salva un piccolo grifone che sta annegando in un lago segreto. Lo stesso giorno un assassino bussa alla porta di Mal Arvorian.

Da lì parte il viaggio dei due ragazzi nell’Arcipelago, il mondo segreto di Mal, dove vivono mille creature fantastiche: nereidi, centauri, kraken, longma. Li aspettano mostri marini, criminali senza scrupoli ed enigmi letali, in una corsa contro il tempo.

Cosa c’è in Italia: nuove uscite Rizzoli e il progetto per le scuole

In Italia Rizzoli ha pubblicato in questi giorni l’edizione tascabile di «Creature impossibili». In libreria è arrivato anche il terzo volume, «Creature impossibili. L’impavida», in edizione rilegata: 384 pagine, 17 euro.

Il Salone del Libro di Torino, in collaborazione con Rizzoli, cura un progetto che coinvolge tutte le scuole d’Italia. Le tappe sono due:

un incontro online a metà gennaio 2027;

la presenza dell’autrice al Salone del Libro di Torino il 14 maggio 2027, dove potrà incontrare gli studenti che lo vorranno.

Con Rizzoli Rundell ha pubblicato diversi romanzi e il saggio «Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio». Un altro suo saggio è «Il catalogo degli animali inestimabili», uscito con Utet nel 2023.