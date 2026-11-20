Regina Camilla regala «Creature impossibili» a 800mila alunni: perché ha scelto questo libro
In sintesi. La regina Camilla ha scelto il fantasy «Creature impossibili» di Katherine Rundell come regalo di Natale 2026 per circa 800mila alunni di 10 e 11 anni del Regno Unito. L’iniziativa «The Queen’s Christmas Present» promuove la lettura nell’Anno Nazionale della Lettura 2026, perché, secondo le ricerche, il piacere di leggere cala nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.
I punti chiave
- La regina Camilla ha scelto «Creature impossibili» di Katherine Rundell come regalo di Natale per circa 800mila alunni di 10 e 11 anni del Regno Unito.
- L’iniziativa «The Queen’s Christmas Present» è realizzata con il National Literacy Trust, di cui la regina Camilla è patrona.
- «Creature impossibili» ha venduto oltre un milione di copie e la saga fantasy di Katherine Rundell ha superato i 4 milioni di copie nel mondo.
- Rizzoli ha pubblicato in Italia il terzo volume della saga, «Creature impossibili. L’impavida»: edizione rilegata di 384 pagine, al prezzo di 17 euro.
- Katherine Rundell sarà al Salone del Libro di Torino il 14 maggio 2027 e potrà incontrare gli studenti che vorranno partecipare.
La regina Camilla ha scelto «Creature impossibili» di Katherine Rundell come regalo di Natale per circa 800mila alunni di 10 e 11 anni del Regno Unito. Il libro è distribuito in un’edizione speciale, con una nota personale della regina.
Perché la regina ha scelto un libro per i ragazzi dell’ultimo anno delle elementari
Il regalo fa parte dell’iniziativa «The Queen’s Christmas Present», pensata per promuovere la lettura nell’Anno Nazionale della Lettura 2026. Camilla ha scelto il titolo nell’estate 2026, come dono per il suo compleanno: il 17 luglio 2026 ha compiuto 79 anni.
Il libro va a tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, e a quelli dell’anno corrispondente in Scozia. In Italia sarebbe la quinta elementare.
La fascia d’età è legata a un dato: secondo le ricerche più recenti, il piacere della lettura nei ragazzi cala in modo particolarmente marcato nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.
Buckingham Palace ha comunicato che il libro è in distribuzione nelle scuole e nelle biblioteche, con una serie di risorse gratuite. L’iniziativa è realizzata con il National Literacy Trust, di cui Camilla è patrona.
Le parole della regina e dell’autrice
Nella nota inclusa in ogni copia, la regina Camilla definisce l’autrice una delle sue preferite:
«Impossible Creatures, scritto da una delle mie autrici preferite, è un fantasy brillante che vi farà conoscere una schiera di amici mitici e nemici terrificanti… spero che lo amerete tanto quanto lo amo io».
Katherine Rundell ha risposto di essere «immensamente onorata» della scelta e ha aggiunto che il libro «arriva nel momento migliore possibile».
Chi è Katherine Rundell e di cosa parla la saga
Katherine Rundell è nata nel Kent nel 1987. «Creature impossibili» ha venduto oltre un milione di copie, mentre l’intera saga fantasy ha superato i 4 milioni di copie nel mondo.
Rundell è la prima scrittrice per ragazzi ad avere due titoli contemporaneamente nella classifica dei più venduti dai tempi di J.K. Rowling.
Il protagonista è Christopher Forrester, la cui vita cambia il giorno in cui disobbedisce al nonno e salva un piccolo grifone che sta annegando in un lago segreto. Lo stesso giorno un assassino bussa alla porta di Mal Arvorian.
Da lì parte il viaggio dei due ragazzi nell’Arcipelago, il mondo segreto di Mal, dove vivono mille creature fantastiche: nereidi, centauri, kraken, longma. Li aspettano mostri marini, criminali senza scrupoli ed enigmi letali, in una corsa contro il tempo.
Cosa c’è in Italia: nuove uscite Rizzoli e il progetto per le scuole
In Italia Rizzoli ha pubblicato in questi giorni l’edizione tascabile di «Creature impossibili». In libreria è arrivato anche il terzo volume, «Creature impossibili. L’impavida», in edizione rilegata: 384 pagine, 17 euro.
Il Salone del Libro di Torino, in collaborazione con Rizzoli, cura un progetto che coinvolge tutte le scuole d’Italia. Le tappe sono due:
- un incontro online a metà gennaio 2027;
- la presenza dell’autrice al Salone del Libro di Torino il 14 maggio 2027, dove potrà incontrare gli studenti che lo vorranno.
Con Rizzoli Rundell ha pubblicato diversi romanzi e il saggio «Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio». Un altro suo saggio è «Il catalogo degli animali inestimabili», uscito con Utet nel 2023.
Domande frequenti
Perché la regina Camilla ha scelto Creature impossibili?
La regina Camilla ha scelto il libro nell’estate 2026, come dono per il suo compleanno, per promuovere la lettura nell’Anno Nazionale della Lettura 2026. Nella nota inclusa in ogni copia definisce Katherine Rundell una delle sue autrici preferite. Ha scelto ragazzi di 10 e 11 anni perché il piacere della lettura cala in modo marcato nel passaggio dalla primaria alla secondaria.
A chi regala il libro la regina Camilla?
Il libro va a circa 800mila alunni dell’ultimo anno della scuola primaria in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, e a quelli dell’anno corrispondente in Scozia. In Italia sarebbe la quinta elementare. L’edizione speciale contiene una nota personale della regina.
Di cosa parla Creature impossibili di Katherine Rundell?
Il protagonista è Christopher Forrester, la cui vita cambia quando disobbedisce al nonno e salva un piccolo grifone che sta annegando in un lago segreto. Insieme a Mal Arvorian parte per l’Arcipelago, il mondo segreto dove vivono mille creature fantastiche. Li aspettano mostri marini, criminali senza scrupoli ed enigmi letali.
Quanto costa il terzo volume di Creature impossibili in Italia?
Il terzo volume, «Creature impossibili. L’impavida», è pubblicato da Rizzoli in edizione rilegata. Ha 384 pagine e costa 17 euro. Rizzoli ha pubblicato anche l’edizione tascabile del primo libro, «Creature impossibili».
Quando Katherine Rundell sarà al Salone del Libro di Torino?
Katherine Rundell sarà al Salone del Libro di Torino il 14 maggio 2027, dove potrà incontrare gli studenti che lo vorranno. Il progetto del Salone del Libro con Rizzoli coinvolge tutte le scuole d’Italia e prevede prima un incontro online a metà gennaio 2027.
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