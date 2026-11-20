di Redazione ZON

In sintesi. The Day of the Jackal, la serie Sky Original con Eddie Redmayne nel ruolo del sicario, torna con la seconda stagione a marzo 2027. I nuovi episodi arrivano in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il primo teaser mostra le sequenze iniziali della stagione, con azione ad alta tensione e scenari internazionali.

I punti chiave La seconda stagione di The Day of the Jackal esce a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Eddie Redmayne interpreta il sicario nella serie The Day of the Jackal ed è anche produttore esecutivo.

Nel Regno Unito la prima stagione di The Day of the Jackal ha avuto una media di 4,6 milioni di spettatori nei primi 28 giorni, con 7 milioni per il primo episodio.

Le riprese della seconda stagione di The Day of the Jackal si sono svolte in sei Paesi: Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito.

Brian Kirk firma la regia della seconda stagione di The Day of the Jackal e David Harrower è il lead writer.

Eddie Redmayne torna a interpretare il sicario nel primo teaser della seconda stagione di The Day of the Jackal. La serie Sky Original arriva a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Cosa si vede nel primo teaser della seconda stagione

Il teaser di The Day of the Jackal 2 è tratto dalle sequenze iniziali dei nuovi episodi. Offre un primo assaggio dell’azione ad alta tensione e degli scenari internazionali che caratterizzeranno la stagione.

The Day of the Jackal è tratta dall’omonimo romanzo di Frederick Forsyth e dal celebre adattamento cinematografico del 1973. Redmayne è anche produttore esecutivo della serie.

Perché la serie ha un seguito così atteso

La prima stagione di The Day of the Jackal ha ottenuto candidature a Golden Globe, Critics’ Choice Awards, SAG Awards ed Emmy. Per la sua interpretazione Redmayne è stato candidato a Golden Globe, Critics’ Choice Awards e Screen Actors Guild Awards.

Nel Regno Unito la serie ha registrato una media di 4,6 milioni di spettatori nei primi 28 giorni ed è diventata la nuova serie più vista di sempre. Il primo episodio ha raggiunto 7 milioni di spettatori.

In Italia The Day of the Jackal è la serie Sky Original britannica più vista di sempre. La serie è stata venduta in quasi 200 territori nel mondo e NBCUniversal Global TV Distribution ne cura la distribuzione internazionale.

Chi c’è nel cast e chi lavora dietro la macchina da presa

Nella seconda stagione di The Day of the Jackal tornano Úrsula Corberó, Charles Dance, Chukwudi Iwuji, Eleanor Matsuura, Adam James, Christy Meyer e Corey Johnson.

Tra le nuove presenze ci sono Pablo Schreiber, Weruche Opia, Matt Bomer e Pia Tjelta.

La regia è di Brian Kirk, già candidato agli IFTA Awards per il lavoro sulla prima stagione. David Harrower è il lead writer della seconda stagione.

Dove sono state girate le nuove puntate

Le riprese della seconda stagione di The Day of the Jackal si sono svolte in sei Paesi: Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito.

La serie è prodotta da Carnival Films, casa di produzione di Universal Global Television, divisione di Universal Studio Group. Il progetto unisce Universal Studio Group alla portata globale di Sky e Peacock. Lis Steele è la produttrice.

Domande frequenti Quando esce The Day of the Jackal 2? La seconda stagione di The Day of the Jackal esce a marzo 2027. Il primo teaser mostra le sequenze iniziali dei nuovi episodi. Dove vedere The Day of the Jackal 2 in Italia? La seconda stagione di The Day of the Jackal è una serie Sky Original. Arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Chi c’è nel cast di The Day of the Jackal 2? Tornano Eddie Redmayne, Úrsula Corberó, Charles Dance, Chukwudi Iwuji, Eleanor Matsuura, Adam James, Christy Meyer e Corey Johnson. Tra le nuove presenze ci sono Pablo Schreiber, Weruche Opia, Matt Bomer e Pia Tjelta. Dove è stato girato The Day of the Jackal 2? Le riprese della seconda stagione di The Day of the Jackal si sono svolte in sei Paesi: Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito. La serie è prodotta da Carnival Films.

Fonte: ANSA