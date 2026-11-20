di Redazione ZON

In sintesi. La terza e ultima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi esce su Prime Video il 9 dicembre 2026 in tutto il mondo. Prime Video pubblica due episodi a settimana, per sei episodi totali, fino al finale del 23 dicembre 2026. La serie chiude la storia di Ruby e James.

I punti chiave La terza stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi è l’ultima e arriva su Prime Video il 9 dicembre 2026.

La terza stagione di Maxton Hall conta sei episodi in totale.

Prime Video pubblica i primi due episodi il 9 dicembre 2026 e poi due episodi ogni settimana.

Il finale della terza stagione di Maxton Hall è in programma il 23 dicembre 2026.

La terza stagione di Maxton Hall è tratta da Save Us, terzo capitolo della trilogia di Mona Kasten pubblicata in Italia da Sperling & Kupfer.

Attenzione: spoiler. La terza e ultima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi arriva su Prime Video il 9 dicembre 2026: sei episodi per chiudere la storia di Ruby e James.

Quando escono gli episodi dell’ultima stagione di Maxton Hall

Prime Video pubblica i primi due episodi della terza stagione di Maxton Hall in esclusiva il 9 dicembre 2026.

Dopo il debutto, la piattaforma rilascia due puntate ogni settimana. Il gran finale di stagione è in programma il 23 dicembre 2026.

La stagione conta sei episodi in totale. Prime Video ha pubblicato anche il trailer italiano, e la serie arriva in streaming il 9 dicembre in tutto il mondo.

Che cosa aspettarsi dalla storia di Ruby e James

Secondo le anticipazioni, la stagione finale di Maxton Hall porta tradimenti dolorosi e colpi di scena drammatici. Il percorso culmina in un finale che chiude la vicenda di Ruby e James.

Il trailer anticipa una stagione difficile per i due protagonisti, che però non vogliono arrendersi. I fan tornano così per l’ultima volta al Maxton Hall College.

Da dove nasce la serie: i romanzi di Mona Kasten

La terza stagione di Maxton Hall è tratta da Save Us, il terzo capitolo della trilogia best-seller di Mona Kasten. In Italia i romanzi sono pubblicati da Sperling & Kupfer.

La serie è un teen drama anglo-tedesco prodotto da UFA Fiction. Il titolo italiano completo è Maxton Hall – Il mondo tra di noi.

Domande frequenti Quando esce Maxton Hall 3 su Prime Video? La terza stagione di Maxton Hall esce su Prime Video il 9 dicembre 2026, con i primi due episodi. La serie arriva in streaming nella stessa data in tutto il mondo. Quanti episodi ha la terza stagione di Maxton Hall? La terza stagione di Maxton Hall ha sei episodi in totale. Prime Video li pubblica due alla volta: i primi due il 9 dicembre 2026, poi due ogni settimana fino al finale del 23 dicembre 2026. Maxton Hall 3 è l’ultima stagione? Sì, la terza stagione è l’ultima di Maxton Hall – Il mondo tra di noi. Chiude la storia di Ruby e James con un finale in programma il 23 dicembre 2026. Da quale libro è tratta la terza stagione di Maxton Hall? La terza stagione di Maxton Hall è tratta da Save Us, il terzo capitolo della trilogia best-seller di Mona Kasten. In Italia i romanzi sono pubblicati da Sperling & Kupfer. Chi produce la serie Maxton Hall? Maxton Hall – Il mondo tra di noi è un teen drama anglo-tedesco prodotto da UFA Fiction. La serie è disponibile in streaming su Prime Video.