di Redazione ZON

In sintesi. «La cura» di Franco Battiato, con testo scritto insieme al filosofo Manlio Sgalambro, è una promessa di protezione e dedizione assoluta verso un’altra persona. Contenuta nell’album «L’imboscata», uscito nell’ottobre 1996, la canzone non nomina alcun destinatario, e Battiato non ne ha mai spiegato il senso esatto. Le letture del brano sono interpretazioni dei commentatori.

I punti chiave Franco Battiato e il filosofo Manlio Sgalambro hanno scritto il testo de «La cura»; la musica è di Battiato.

«La cura» è la terza traccia, di 4:01, dell’album «L’imboscata», uscito nell’ottobre 1996.

«La cura» è stata estratta come secondo singolo dopo «Strani giorni»: le fonti collocano il singolo nel 1997.

Battiato non ha mai spiegato il significato esatto de «La cura» e l’ha descritta come canzone d’amore «sopra le parti».

«La cura» è stata scelta per la seconda prova della Maturità 2025.

«La cura» è una promessa di protezione e dedizione assoluta verso un’altra persona. Chi canta si impegna a difenderla da paure, malattie, dolori e dal passare del tempo, anche con gesti impossibili sul piano fisico. Il testo non nomina un destinatario, e Battiato non ha mai spiegato il senso esatto delle parole.

Di cosa parla «La cura» in breve?

Il brano non racconta un sentimento: elenca azioni future. In molte canzoni d’amore si desidera o si rimpiange, qui si promette. Una lettura critica sintetizza così: la promessa è impossibile sul piano fisico e necessaria su quello umano.

Il destinatario resta indefinito. Per questo la canzone può valere per un partner, un genitore o un figlio, oppure essere letta in chiave spirituale.

Chi ha scritto «La cura» e quando è uscita?

Il testo è di Franco Battiato e del filosofo Manlio Sgalambro, la musica è di Battiato. I due si erano conosciuti nel 1993, alla presentazione del libro di poesie di un amico, e collaborarono fino alla morte di Sgalambro nel 2014. Battiato ha raccontato di aver iniziato la prima parte lasciando a Sgalambro la seconda.

Il pezzo è la terza traccia, di 4:01, dell’album «L’imboscata», uscito nell’ottobre 1996. Fu poi estratto come secondo singolo, dopo «Strani giorni»: le fonti collocano il singolo nel 1997, ed è la ragione per cui si trovano due anni diversi.

Come è nata la canzone?

Sull’ispirazione Battiato ha parlato di un quid insondabile e ha distinto il comporre per mestiere dal ricevere un’ispirazione. Secondo lui «La cura» è arrivata come da una «cellula superiore». Ha precisato che la «cellula» iniziale era di ordine e di amore universale, e che con Sgalambro pensarono a una canzone d’amore «sopra le parti».

Nel documentario «33 giri, Italian Masters» si racconta che l’album era già stato consegnato alla casa discografica. Battiato portò poi anche questo brano, a cui sembrava non tenere molto, e i discografici fermarono l’uscita finché non fu rifinito e messo in primo piano. Un’altra fonte sostiene invece che ci tenesse parecchio: le versioni non coincidono.

Il pianista Carlo Guaitoli ha raccontato di aver ritrovato una cassetta con la prima registrazione. Nella parte finale i ruoli erano scambiati: la voce chiedeva all’altra persona di avere cura di lui. Fu Battiato a invertirli.

Cosa dice il testo, parte per parte?

La prima parte elenca ciò da cui chi canta promette di proteggere l’altro: paure, ipocondrie, turbamenti, ingiustizie e inganni del proprio tempo, fallimenti, sbalzi d’umore e manie.

Seguono due promesse impossibili. La prima è superare gravità, spazio e luce per non farlo invecchiare. La seconda è farlo guarire dalle malattie.

La seconda parte cambia registro. Parla di silenzio e pazienza, di un cammino comune verso l’essenza delle cose, di sensi e profumi d’amore, di una dedizione quasi tessuta come un canto. Offre poi il dono della conoscenza delle leggi del mondo. Il finale ripete la promessa di avere cura dell’altro.

Quali interpretazioni esistono e chi le sostiene?

Battiato non ha chiarito il significato esatto. Le letture sono dei commentatori, tranne due indicazioni che vengono da lui: la canzone d’amore «sopra le parti» e la dedica possibile a un padre, una madre o un figlio, senza un significato necessariamente erotico.

Lettura Da dove viene Detta dall’artista? Amore come astrazione, senza destinatario Intenzione riferita di Sgalambro e Battiato In parte: Battiato parla di canzone d’amore «sopra le parti» Dedica a padre, madre o figlio Spiegazione attribuita a Battiato Sì, come possibilità Preghiera per la madre malata di Alzheimer Ipotesi diffusa tra i commentatori No, nelle fonti consultate non c’è conferma Dialogo tra Anima ed essere umano Una delle ipotesi più accreditate secondo la critica No Rapporto tra uomo e Dio Lettura di alcuni commentatori No

È una canzone d’amore?

Sì, ma non nel senso romantico o passionale. È un amore come dedizione e protezione. Un’analisi nota che la parola «amore» compare una sola volta nel testo, e riferisce che Sgalambro avrebbe commentato che per parlare d’amore bisogna parlare di qualche altra cosa.

È dedicata alla madre di Battiato?

È un’ipotesi molto diffusa, legata alla malattia di Alzheimer della madre. Resta un’ipotesi: nelle fonti consultate non c’è una conferma esplicita dell’autore.

Perché si parla anche di lettura spirituale?

Secondo questa interpretazione l’Anima parla a senso unico all’essere umano. La «cura» sarebbe il ricongiungimento con la parte spirituale, che passa dal superamento della morte. È una lettura critica, non una spiegazione dell’autore.

Che accoglienza ha avuto e che strada ha fatto il brano?

«L’imboscata» segnò il ritorno di Battiato a un suono rock e a un grande successo commerciale, trainato soprattutto da questo pezzo. Il disco precedente, «L’ombrello e la macchina da cucire» (1995), prima prova con i testi di Sgalambro, aveva disorientato parte del pubblico storico.

Battiato la cantò a Sanremo nel 2007 e la riprese in quasi tutti i concerti successivi. Nel 2008 Adriano Celentano ne incise una cover per l’album «L’animale», per un’idea di Claudia Mori, con un nuovo arrangiamento di Battiato. Nel 2010 il brano entrò in «Ti amo anche se non so chi sei», album pensato per una campagna a favore della donazione di organi. Esiste anche una versione spagnola, «El cuidado», con testo adattato da Milagrosa Ortiz Martín.

Il brano è stato scelto per la seconda prova della Maturità 2025. Per i trent’anni dall’uscita una rilettura critica l’ha definito una costruzione metafisica nascosta in una promessa amorosa, firmata da un filosofo non incline alle consolazioni.

Quali certificazioni ha ottenuto il singolo?

A novembre 2026 le fonti non concordano. Una voce enciclopedica indica il triplo disco di platino FIMI per la versione digitale, con oltre 150.000 copie. Un articolo più vecchio parlava invece di doppio platino con oltre 60.000 copie. Le soglie sono cambiate nel tempo e la pagina ufficiale FIMI non è stata consultata, quindi il dato va verificato lì.

Quali errori sono comuni quando si cerca il brano?

Non esiste una spiegazione ufficiale dell’autore: le letture vanno presentate come interpretazioni.

Il singolo non va confuso con la compilation «La cura» di Battiato (Universal, 14 novembre 2000), certificata disco di platino con oltre 60.000 vendite.

Nelle certificazioni FIMI del 2026 compare anche «La cura» di 22Simba, un album diverso che non c’entra con Battiato.

Per l’anno, la formula corretta è: 1996 nell’album, 1997 come singolo.

Domande frequenti Di cosa parla La cura di Battiato? «La cura» è una promessa di protezione e dedizione assoluta verso un’altra persona. Chi canta si impegna a difenderla da paure, malattie, dolori e dal passare del tempo. Il testo non nomina un destinatario e Battiato non ne ha mai spiegato il senso esatto. Chi ha scritto La cura di Battiato? Il testo de «La cura» è di Franco Battiato e del filosofo Manlio Sgalambro, mentre la musica è di Battiato. I due si erano conosciuti nel 1993 e collaborarono fino alla morte di Sgalambro nel 2014. Quando è uscita La cura di Battiato? «La cura» è uscita nell’ottobre 1996 come terza traccia dell’album «L’imboscata». È stata estratta come secondo singolo, dopo «Strani giorni», e le fonti collocano il singolo nel 1997: per questo si trovano due anni diversi. La cura di Battiato è dedicata alla madre? È un’ipotesi molto diffusa, legata alla malattia di Alzheimer della madre di Battiato. Resta però un’ipotesi: nelle fonti consultate non c’è una conferma esplicita dell’autore. Battiato ha indicato come possibile dedica un padre, una madre o un figlio. La cura di Battiato è una canzone d’amore? Sì, ma non nel senso romantico o passionale: è un amore come dedizione e protezione. Battiato l’ha descritta come canzone d’amore «sopra le parti». Un’analisi nota che la parola «amore» compare una sola volta nel testo.

Fonte: Rolling Stone Italia · Quotidiano.net · Fanpage · Radio Monte Carlo · San Marino RTV · RomaIT · Virgilio Sapere · Sololibri · Musicologica · battiatolacura.it · Wikipedia (it) – singolo · Wikipedia (it) – compilation · Wikipedia (en) – L’imboscata · Wikipedia (en) – La cura · Wikipedia (en) – Manlio Sgalambro · Wikipedia (en) – L’animale (Celentano) · AllMusicItalia · Vi spiego il testo di “La cura” di Franco Battiato · La cura (canzone) – Manlio Sgalambro – Altervista · La cura – Franco Battiato – testo+significato canzone