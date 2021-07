Federer out per Tokyo2020: fermato da un nuovo problema al ginocchio

Roger Federer non sarà ai Giochi Olimpici di Tokyo: l’annuncio arriva dal tennista svizzero attraverso i social. Le sue parole

Un altro duro colpo per il tennis a meno di 10 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici: Roger Federer non prenderà parte a Tokyo 2020. L’annuncio arriva attraverso un breve post pubblicato sui canali social da parte dell’ex-numero 1 che conferma i timori avuti dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon per mano di Hurkacz.

Queste le parole del tennista elvetico: “Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto una battuta d’arresto al ginocchio e ho accettato di ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso, perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera. Ho già iniziato la riabilitazione nella speranza di tornare al tour entro la fine dell’estate. Auguro buona fortuna a tutta la squadra svizzera e farò il tifo da lontano. Come sempre, Hopp Schwiz!“

Dunque si tratta di un nuovo infortunio al ginocchio per Federer che è costretto ad alzare bandiera bianca adesso per provare poi ad andare agli US Open successivamente. Lo svizzero è l’ennesima figura illustre che salterà i Giochi Olimpici a Tokyo: poche settimane fa era toccato a Rafa Nadal (il quale ha saltato anche Wimbledon), seguito da Denis Shapovalov, Dominic Thiem e Nick Kyrgios. Anche l’Italia ha avuto un forfait di lusso visto che Jannik Sinner ha annunciato la sua rinuncia ed al suo posto è entrato Lorenzo Musetti. Da valutare per la Svizzera se l’ITF darà modo di sostituire Roger Federer prima dell’inizio dei Giochi.