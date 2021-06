Con un lungo post sui social, Rafa Nadal annuncia che non parteciperà a Wimbledon ed anche alle prossime Olimpiadi di Tokyo. I motivi

Il mondo del tennis viene scosso improvvisamente dalla notizia lanciata da Rafa Nadal che ha deciso di non prendere parte al torneo di Wimbledon ma, soprattutto, dare il suo forfait per le prossime Olimpiadi in programma a Tokyo.

Queste le parole del maiorchino su Twitter: “Ho deciso di non partecipare ai Campionati di Wimbledon di quest’anno e ai Giochi Olimpici di Tokyo. Non è mai una decisione facile da prendere, ma dopo aver ascoltato il mio corpo e averne discusso con il mio team ho capito che è la decisione giusta. L’obiettivo è quello di prolungare la mia carriera e continuare a fare ciò che mi rende felice, ovvero competere ai massimi livelli e continuare a lottare per quegli obiettivi professionali e personali al massimo livello di competizione“.

Nadal poi prosegue: “Il fatto che siano trascorse solo 2 settimane tra Roland Garros e Wimbledon, non ha facilitato il recupero del mio corpo dopo la stagione sempre impegnativa sulla terra battuta. Sono stati due mesi di grande impegno e la decisione che prendo è focalizzata guardando al medio e lungo termine. La prevenzione sportiva di qualsiasi tipo di eccesso nel mio corpo è un fattore molto importante in questa fase della mia carriera per cercare di continuare a lottare per il massimo livello di competizione e titoli”.

“Voglio inviare un messaggio speciale ai miei fan in tutto il mondo, a quelli nel Regno Unito e in Giappone in particolare. I Giochi Olimpici hanno sempre significato molto e sono sempre stati una priorità come Sportivo, ho trovato lo spirito che ogni sportivo del mondo vuole vivere. Personalmente ho avuto la possibilità di viverne 3 e ho avuto l’onore di essere il portabandiera del mio paese”, conclude il campione spagnolo.