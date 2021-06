Missione impossibile compiuta per Novak Djokovic. A Parigi il serbo batte il rivale Rafa Nadal e conquista la finale del Roland Garros

Incredibile a Parigi. Novak Djokovic centra l’impresa di battere Rafa Nadal al Roland Garros. Il serbo rimonta lo spagnolo e conquista la finale, dove sfiderà il greco Tsitsipas. Per Nadal è la terza sconfitta in carriera sui campi parigini. In passato, era stato sconfitto da Soderling nel 2009 e con lo stesso Djokovic nel 2015, ma quella era la versione peggiore della carriera dello spagnolo.

Per Nadal sfuma quindi l’occasione di vincere il Roland Garros per la 14^ volta e soprattutto di superare Federer negli Slam vinti. Entrambi sono a quota 20, mentre Djokovic domenica in caso di vittoria si avvicinerà ai primi due andando a quota 19. Prima però, c’è lo scoglio Tsitsipas, alla sua prima finale Slam, da superare.

La sintesi partita

Parte a mille Nadal, che salva subito due palle break e poi sale subito sul 5-0, con il serbo incapace di imporre i propri colpi. Djokovic reagisce a sale 5-3, ma lo spagnolo nell’ultimo game chiude il set. Nel 2° set è tutto un altro Djokovic, che strappa il servizio al rivale e non lo perde più, pur salvando diverse palle break.

Il 3° set è il migliore della partita. Djokovic arriva a servire per il set sul 5-4, ma Nadal reagisce e strappa il servizio. Sul 5-6 il serbo salva un set point, e al tie-break riesce ad essere più freddo dello spagnolo e a chiudere il set. Ad inizio 4° set Nadal fa il break, ma è l’ultimo ruggito della serata. Djokovic sale di livello, mentre lo spagnolo crolla fisicamente. Sul 5-2 il serbo guadagna 3 match point, al 2° chiude il match e conquista la finale del Roland Garros.