1 Eventi storici

1099 – I comandanti Crociati visitano il Monte degli Ulivi, dove incontrano un eremita, che li incita a portare l’assalto a Gerusalemme

1381 – Rivolta dei contadini, Inghilterra: i ribelli arrivano a Blackheath

1418 – Guerra civile tra Armagnacchi e Borgognoni: a Parigi esplode una sollevazione che causò la morte di circa 1.600 armagnacchi, tra i quali vi erano parecchie donne e il connestabile Bernardo VII d’Armagnac.

1429 – I francesi guidati da Giovanna d’Arco conquistano la città di Jargeau e catturano il comandante inglese De la Pole.

1442 – Alfonso V d’Aragona viene incoronato re di Napoli

1523 – Viene arrestato Jancko Douwama, leader dei ribelli indipendentisti della Frisia

1560 – Nella battaglia di Okehazama, Oda Nobunaga sconfigge Imagawa Yoshimoto

1575 – Guglielmo il Taciturno sposa Carlotta di Borbone-Montpensier

1653 – Battaglia del Gabbard (durò fino al 13 giugno), durante la Prima guerra anglo-olandese

1665 – L’Inghilterra installa un governo municipale a New York

1672 – Nell’ambito della Guerra d’Olanda, l’esercito francese di Luigi XIV invade le Province Unite

1758 – Inizia l’attacco di James Wolfe a Louisbourg (Nuova Scozia)

1790 – Avignone ed il Contado Venassino, antico possedimento pontificio, chiede la riunione alla Francia, rinnovandola definitivamente il 18 agosto 1791.

1798 – Malta: Accordo di resa firmato a bordo della nave francese Orient tra l’Ordine e Napoleone.

1817 – Il Papa Pio VII pubblica la Lettera Enciclica Vineam quam plantavit, sulle nuove sedi episcopali in Francia

1838 – Viene organizzato il Territorio dello Iowa

1839 – Come vuole la leggenda, Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Comunque, sono emerse prove che indicano che il gioco era praticato prima del 1800

1849 – La maschera antigas viene brevettata da L.P. Haslett

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Cold Harbor: Il generale Ulysses S. Grant toglie le sue truppe dalle posizioni di Cold Harbor (Virginia) e marcia verso sud

1897 – Karl Elsener brevetta il Coltello dell’ufficiale. L’oggetto diventerà in seguito noto come coltellino svizzero

1898 – Il Generale Emilio Aguinaldo dichiara l’indipendenza delle Filippine dalla Spagna

1900 – Il Reichstag approva una seconda legge che permette l’espansione della Marina tedesca

1901 – Cuba accetta di diventare un protettorato statunitense accettando il Primo Emendamento

1918 – Prima guerra mondiale: primo bombardamento aereo da parte di un’unità americana sul fronte occidentale, in Francia

1926 – Il Brasile esce dalla Società delle Nazioni per protesta contro il progetto di ammettere la Germania

1931 – Al Capone e 68 dei suoi accoliti vengono incriminati per violazione delle leggi sul Proibizionismo

1935 – La Guerra del Chaco finisce con una tregua. Bolivia e Paraguay combattevano dal 1932

1937 – L’Unione Sovietica di Joseph Stalin giustizia otto comandanti dell’esercito

1940 – Seconda guerra mondiale: 54.000 soldati inglesi e francesi si arrendono al Maresciallo di campo Erwin Rommel, a Saint-Valery-en-Caux

1941 – Si tiene a Londra la Conferenza Interalleata nella quale vengono gettate le basi per la fondazione delle Nazioni Unite

1942 – Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo tredicesimo compleanno

1944 – Il leader comunista cinese Mao Tse-tung annuncia che appoggerà il capo del Kuomintang, Chiang Kai-shek, nella guerra contro l’Impero giapponese

1957 – Maurice Bourgès-Maunoury diventa Primo Ministro di Francia

1963 – Stati Uniti d’AmericaIl leader del diritti civili Medgar Evers viene ucciso con colpi di arma da fuoco, davanti alla sua casa di Jackson (Mississippi).

Prima mondiale di Cleopatra con Elizabeth Taylor, Rex Harrison e Richard Burton, al Rivoli Theatre di New York

1964 – Il Sudafrica condanna Nelson Mandela all’ergastolo

1965 – Il generale vietnamita Nguyễn Cao Kỳ viene eletto da un gruppo di alti ufficiali Primo ministro del Vietnam del Sud dopo le dimissioni del suo predecessore Phan Huy Quat

I Rolling Stones lanciano la celebre canzone Satisfaction.

1967 – A Milano vengono scacciati via ben 1.392 “barboni” e il loro accampamento abusivo viene disinfestato e distrutto.

La sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale a entrare nell’atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati.

Le leggi statali che vietano i matrimoni misti, vengono dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema degli Stati Uniti

1971 – Gli Emirati Arabi Uniti aderiscono alla Lega araba.

1975 – Il Primo Ministro indiano Indira Gandhi viene trovata colpevole di brogli elettorali nelle elezioni del 1971

1979 – Bryan Allen fa volare il Gossamer Albatross, azionato dalla sola forza umana, attraverso il Canale della Manica

1981 – Nel paese africano del Gibuti il candidato unico, Hassan Gouled Aptidon, vince le elezioni presidenziali.

1982750.000 persone manifestano contro le armi nucleari, nel Central Park di New York. Jackson Browne, James Taylor, Bruce Springsteen, e Linda Ronstadt sono presenti

Nella guerra delle Falkland importante vittoria britannica nella battaglia di Mount Longdon

1984 – È convertito in legge dal Governo Craxi il decreto di febbraio che abolisce 4 punti della scala mobile

1985 – La camera degli Stati Uniti approva un aiuto di 27 milioni di dollari ai Contras del Nicaragua

1986 – Il Sudafrica dichiara lo stato di emergenza nazionale. Un potere virtualmente illimitato viene dato alle forze di sicurezza e vengono posti limiti sulla copertura stampa delle rivolte

1987 – Il presidente statunitense Ronald Reagan sfida pubblicamente Michail Gorbačëv ad abbattere il Muro di Berlino.

L’ex Imperatore della Repubblica Centrafricana, Jean-Bedel Bokassa, viene condannato a morte per i crimini commessi durante i 13 anni del suo regno

1990 – Il parlamento della Federazione Russa dichiara formalmente la sua sovranità

1991 – I russi eleggono Boris Yeltsin come presidente della repubblica

A Toronto, Ontario, si aprono i colloqui del NAFTA

1992 – In una lettera al senato statunitense, il presidente russo Boris Yeltsin dichiara che nei primi anni cinquanta l’Unione Sovietica aveva abbattuto nove aerei americani e trattenuto 12 sopravvissuti

1994 – Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman vengono assassinati nella casa di lei a Los Angeles, California. O. J. Simpson verrà in seguito scagionato degli omicidi, ma ritenuto responsabile in una causa civile

1996 – A Filadelfia, un gruppo di giudici federali blocca la legge contro l’indecenza su internet. I giudici sostengono che il Communications Decency Act del 1996 violerebbe i diritti alla libertà di parola degli adulti

A Marge Schott, presidente della squadra di baseball dei Cincinnati Reds viene impedito di esercitare pubblicamente la sua carica per le sue continue espressioni a favore di Adolf Hitler e per i suoi commenti dispregiativi contro negri, ebrei e gay.

1998 – La Compaq Computer paga 9 miliardi di dollari per l’acquisto della Digital Equipment Corporation, nella più grande acquisizione del settore high-tech

1999 – La forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (Kfor), a guida NATO, entra nella provincia del Kosovo nella Repubblica Federale di Jugoslavia

2010 – Città del Messico, bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone, l’episodio viene considerato una Mattanza dall’opinione pubblica.

2015 – Esce nelle sale Jurassic World.

2016 – Una strage in un locale gay di Orlando, rivendicata dall’ISIS, provoca 50 morti e 53 feriti.

2018 – Il presidente statunitense Donald Trump ed il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontrano a Singapore per lavorare a una completa denuclearizzazione della Corea del Nord.