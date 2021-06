Primo colpo di mercato in casa Milan, definito il riscatto di Tomori: il difensore inglese è un nuovo giocatore rossonero. Scambiati i documenti

Mancava soltanto lo scambio definitivo dei documenti per ufficializzare il riscatto di Fikayo Tomori. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha definito tutti i dettagli con il Chelsea e ora il difensore inglese è a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Nessuno sconto come annunciato già nelle scorse settimane: 28 milioni di euro come concordato prima del prestito.

IN AGGIORNAMENTO