Milan, nuova amichevole di lusso: l’avversario dei rossoneri

A Klagenfurt in Austria si affrontano due tra le squadre più titolate d’Europa: a contendere al Milan la Athletes Versus Cup ci sarà un gigante de calcio spagnolo

Calcio d’estate, calcio da grandi firme: Milan e Real Madrid hanno annunciato questo pomeriggio la sfida che vedrà le due compagini più titolate d’Europa affrontarsi in quella che sarà senza dubbio la partita più interessante del precampionato rossonero.

Ad organizzare l’amichevole di lusso ci ha pensato Athletes Versus, organizzazione senza scopo di lucro impegnata nel supporto degli atleti contro ogni forma di discriminazione.

Una sfida stellare, dunque, all’insegna della solidarietà ma anche del bel calcio: uomo copertina sarà senza dubbio Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina delle Merengues dopo la parentesi all‘Everton, ma da sempre simbolo di uno dei Milan più vincenti della storia.

Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan e Real Madrid CF scenderanno in campo domenica 8 agosto, alle 18:30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la Athletes Versus Cup. Una partita dal grande valore sportivo, ma anche con rilevanti finalità sociali: Athletes Versus, infatti, è un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta gli atleti nei loro sforzi per combattere ogni forma di discriminazione, condividendo gli stessi valori in cui si riflette fortemente anche il Club rossonero, racchiusi nel proprio Manifesto RespACT. Il Milan affronta il Real Madrid, secondo nel campionato spagnolo lo scorso anno, dopo tre anni dall’ultima sfida nel 2018 e ritrova anche Carlo Ancelotti, nuovo trainer dei Blancos ed ex allenatore dei rossoneri dal 2001 al 2009”.