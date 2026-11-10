Uomini e Donne, 10 novembre 2026: Giorgia chiede in studio quali voci abbiano sentito sui social

di Redazione ZON

In sintesi. Il 10 novembre 2026, nella puntata di Uomini e Donne, la tronista Giorgia ha chiesto ai ragazzi in studio: «Ragazzi, che voci avete sentito, cosa avete visto?». La clip, legata al tema dei social, è stata pubblicata il 10 novembre 2026 sul sito Witty TV.

I punti chiave La tronista Giorgia ha chiesto ai ragazzi in studio a Uomini e Donne: «Ragazzi, che voci avete sentito, cosa avete visto?», nella puntata del 10 novembre 2026.

La presentazione della clip collega la domanda di Giorgia al tema dei social e dice che la tronista “vuole vederci chiaro”.

Il sito Witty TV ha pubblicato la clip il 10 novembre 2026 nella sezione dedicata a Uomini e Donne.

Per la puntata del 10 novembre 2026 il sito ha pubblicato almeno cinque altre clip, tra cui l’esterna di Giorgia e Lory e lo sfogo di Michela.

Il sito ha pubblicato anche la puntata di Telecamere Spente del 10 novembre 2026 e la pagina di riepilogo intitolata «Martedì 10 novembre».

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 novembre 2026, la tronista Giorgia chiede ai ragazzi in studio: «Ragazzi, che voci avete sentito, cosa avete visto?». La scena è disponibile in clip sul sito ufficiale del programma.

Il tema della clip è il mondo dei social

La presentazione del video lega la domanda di Giorgia al tema dei social. Nella stessa presentazione si legge che la tronista “vuole vederci chiaro”.

La clip s’intitola «Giorgia: Ragazzi, che voci avete sentito, cosa avete visto?» ed è stata pubblicata il 10 novembre 2026 nella sezione di Uomini e Donne del sito Witty TV.

Gli altri video della puntata del 10 novembre 2026

Per la puntata del 10 novembre 2026 il sito del programma ha pubblicato anche altre clip. Una riguarda l’esterna di Giorgia e Lory.

Tra i video della stessa giornata ci sono poi «Marina, Antonino e i messaggi», «Lo sfogo di Michela» e «Marina e Oscar tra karaoke e vacanze». C’è anche la clip con Giovanni che dice: «Farfallone io? Posso permettermelo!».

Il sito ha pubblicato inoltre la puntata di Telecamere Spente del 10 novembre e la pagina con il riepilogo della giornata, intitolata «Martedì 10 novembre».

Domande frequenti Cosa ha chiesto Giorgia a Uomini e Donne il 10 novembre 2026? Nella puntata del 10 novembre 2026 la tronista Giorgia ha chiesto ai ragazzi in studio: «Ragazzi, che voci avete sentito, cosa avete visto?». La scena è disponibile in clip sul sito ufficiale del programma. Di cosa parla la clip di Giorgia a Uomini e Donne? La presentazione della clip lega la domanda di Giorgia al tema dei social. Nella stessa presentazione si legge che la tronista “vuole vederci chiaro”. Dove si può vedere la clip di Giorgia di Uomini e Donne? La clip s’intitola «Giorgia: Ragazzi, che voci avete sentito, cosa avete visto?». È stata pubblicata il 10 novembre 2026 nella sezione di Uomini e Donne del sito Witty TV. Quali altre clip di Uomini e Donne sono state pubblicate il 10 novembre 2026? Oltre alla clip di Giorgia, il sito ha pubblicato l’esterna di Giorgia e Lory, «Marina, Antonino e i messaggi», «Lo sfogo di Michela» e «Marina e Oscar tra karaoke e vacanze». C’è anche la clip con Giovanni che dice: «Farfallone io? Posso permettermelo!». Che cos’altro ha pubblicato il sito di Uomini e Donne il 10 novembre 2026? Il sito ha pubblicato la puntata di Telecamere Spente del 10 novembre. Ha pubblicato anche la pagina con il riepilogo della giornata, intitolata «Martedì 10 novembre».

Fonte: Witty TV