Uomini e Donne, anticipazioni del 31 Maggio 2022

Questo pomeriggio nel corso della penultima puntata stagionale di “Uomini e Donne”, il tronista Luca Salatino farà la sua scelta: anticipazioni e spoiler

La penultima puntata stagionale di “Uomini e Donne”, in onda questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, avrà il suo culmine nella scelta di Luca Salatino: il tronista, dopo aver rivivisto i momenti più belli con Lilli e Soraia e analizzate le ultime esterne, stabilirà quale delle due ragazze vorrà continuare a conoscere a telecamere spente, con l’auspicio di costruire una duratura storia d’amore.

Stando alle anticipazioni circolanti sul web, Luca sceglierà Soraia e i due lasceranno lo studio mano nella mano dopo il tradizionale lento, con immancabile discesa di petali rossi.

Sul fronte Trono Over, intanto, continua il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: dopo l’aspra discussione della scorsa settimana, consumatasi dietro le quinte della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, i due sembravano decisi a darsi una seconda chance. Oggi, invece, dama e cavaliere saranno per la prima volta concordi sul fatto che la loro storia è definitivamente finita. Quanto durerà questo definitivamente? Domani, intanto, andrà in onda l’ultima puntata di una stagione d’oro per “Uomini e Donne” e sia Riccardo che Ida avranno l’intera estate per mettere ordine nei loro sentimenti.