Un Posto al Sole, anticipazioni del 31 Maggio 2022

Si rinnova questa sera, alle 20.45 su Rai Tre, l’appuntamento con “Un Posto al Sole”, la soap italiana più longeva della nostra tv. Anticipazioni e curiosità

La puntata di ieri sera di “Un posto al Sole” si è conclusa con il trasferimento di Lara Martinelli a Palazzo Palladini: nel prosieguo in onda questa sera alle 20.45 su Rai Tre, tuttavia, Roberto Ferri chiarirà alla ex compagna e socia in affari le reali motivazioni del suo gesto.

L’imprenditore si dirà pronto a riconoscere come suo il figlio che la Martinelli porta in grembo, ma tra di loro non esisterà più alcun coinvolgimento sentimentale.

A proposito di rapporti che si logorano, da Palazzo Palladini ci spostiamo all’Ospedale San Filippo: qui, Virginia e Rossella, dopo le acredini dei giorni scorsi a causa di Riccardo Crovi, si troveranno loro malgrado costrette a fare squadra per sciogliere una prognosi molto complicata.

L’amore non ha età: e allora ecco che Bianca, alle prese con le ultime e decisive interrogazioni per le sorti dell’anno scolastico, dovrà tenere a bada una dolce distrazione.

Curiosità

Chiara Conti, che in “Un Posto al Sole” interpreta l’algida Lara Martinelli, è stata la figlia di Fiona May nell’iconica fiction di Raiuno “Butta La Luna”, in onda dal 2006 al 2009 per la regia di Vittorio Sindoni.