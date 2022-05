Francesca Michielin, X Factor andata e ritorno

La conduzione di X Factor giunge al culmine di una stagione in cui Francesca Michielin si è più volte messa alla prova in ambiti lontani dalla sua comfort-zone di cantautrice: ha scritto un romanzo, Il cuore è un organo, ha fatto da Cicerone per il pubblico di Sky sui temi della sostenibilità con Effetto Terra e, come “prova sul campo” alla vigilia della laurea in Conservatorio, ha diretto l’orchestra per Emma Marrone nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo.

Preferita a Victoria Cabello e Michela Giraud tra le altre, Michielin pur non essendo una conduttrice tout-court ha dalla sua la profonda conoscenza dei meccanismi di X Factor, avendo vinto il talent nel 2011 ad appena 16 anni: militava nella squadra di Simona Ventura ed ebbe come madrina d’eccezione Elisa, che scrisse per lei il primo inedito, Distratto.

Rinnovata la conduzione, quasi completamente rinnovato anche il bancone dei giudici per quella che – in partenza a settembre – potrebbe essere l’ultima edizione italiana di X Factor.

Quasi perché, accanto alle new entry Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi, fa il suo ritorno nel format internazionale ideato da Simon Cowell, Fedez che con la conduttrice forma una delle “coppie di fatto” più prolifiche e premiate della musica italiana contemporanea. Da Cigno Nero a Magnifico, Francesca e Federico nel 2021 hanno condiviso il palco del Festival di Sanremo: la loro Chiamami per nome si piazzò seconda dietro i Maneskin che, Zitti e Buoni, da allora hanno conquistato persino l’America.

Per Fedez quello dello scorso anno sul palco dell’Ariston è stato un esordio assoluto, Francesca Michielin invece aveva già gareggiato nel 2016 con Nessun Grado di Separazione. Anche in quel caso, vittoria sfiorata ma gli Stadio le regalarono la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Stoccolma.

In dieci anni di carriera, Francesca ha infine dimostrato di essere particolarmente legata al cinema: nel 2011 si annovera come l’unica artista italiana ad essere presente nella colonna sonora di Amazing Spiderman, mentre cinque anni dopo il singolo Almeno Tu (terzo estratto dall’album Di20are) viene scelto come canzone portante del film di Roan Johnson Piuma.

Ma è nel 2021 che la musica per il cinema le dà forse l’emozione più grande: da candidata al David di Donatello per la Miglior Canzone Originale con “Nei tuoi occhi” (premio poi vinto da Manuel Agnelli all’esordio da solista con “La Profondità degli Abissi”) Francesca è stata ricevuta al Quirinale, insieme ai colleghi e a tante maestranze del cinema italiano, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.