Ucraina, raggiunto accordo su embargo a petrolio russo

L’Ucraina ha annunciato che l’import del petrolio russo calerà del 90%. La Russia, intanto, minaccia di trovare nuove collaborazioni

Una situazione ancora una volta sul filo di lana. Tra Ucraina e Russia imperversa un clima di guerra e di tensioni che sembra sempre più difficile da smentire. L’esercito russo è avanzato più in profondità nella città ucraina orientale di Severodonetsk. Ma soprattutto, il rappresentante Mikhail Ulyanov ha risposto pubblicamente alle ultime sanzioni emanate da Ursula Von Der Leyen, minacciando di trovare nuove collaborazioni.

“Come ha detto giustamente ieri, la Russia troverà nuovi importatori. Degno di nota il fatto che contraddica le sue dichiarazioni del giorno prima. Rapido cambiamento di impostazione che indica che l’UE non è in gran forma.” ha dichiarato Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea. Di contro, il vice capo gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Igor Zhovkva, ha commentato da Madrid il sesto pacchetto di sanzioni.

“Troppo lento, troppo in ritardo e decisamente non abbastanza. Non sono sufficienti. Non siamo assolutamente soddisfatti.” ha dichiarato Zhovkva.

Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati, di contro, ha dichiarato: “Sono inorridito nel vedere Severodonetsk, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier generale operativo, diventare l’epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina. Temiamo che fino a 12.000 civili rimangano intrappolati nel fuoco incrociato della città, senza sufficiente accesso ad acqua, cibo, medicine o elettricità.“

Una situazione che in Ucraina si fa di giorno in giorno più pesante e più asfittica. La guerra, ormai, è diventata una questione esclusivamente di nervi.