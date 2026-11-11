Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026: Riccardo sceglie di curarsi e Irene pensa all’università

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026, la contessa Adelaide torna da Roma a Milano con la piccola Margherita e Riccardo decide di curare la sua dipendenza. Nel grande magazzino milanese, intanto, Roberto Landi lancia un calendario con i volti dello staff e Iacopo cura una mostra.

I punti chiave Nelle puntate dal 16 al 20 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, la contessa Adelaide torna da Roma con la piccola Margherita.

Riccardo decide di affrontare la propria dipendenza per non perdere la fiducia della figlia Margherita.

Roberto Landi lancia al grande magazzino un calendario con i volti dello staff, e Irene e Cesare si ritrovano assegnati alla stessa posa.

Simona riceve l’invito all’inaugurazione della mostra d’arte curata da Iacopo, e tra le Veneri scoppia una gara per accompagnarla.

Irene inizia a valutare concretamente l’iscrizione all’università dopo un dialogo con Diana.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate dal 16 al 20 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, la contessa Adelaide torna da Roma con la piccola Margherita e Riccardo sceglie di curare la sua dipendenza.

Perché Riccardo decide di curarsi dopo il ritorno di Margherita

Riccardo prende con fermezza la decisione di affrontare la propria dipendenza per non perdere la fiducia della figlia Margherita. A scuoterlo è il ritorno della bambina a Milano.

Il soggiorno della contessa Adelaide a Roma si conclude con una scelta difficile. Le conseguenze si fanno sentire subito, appena la nobildonna rientra a Milano.

Il percorso di riabilitazione di Riccardo si rivela ripido fin dall’inizio: il giovane mostra segnali evidenti di cedimento, nonostante la determinazione a guarire. Odile cerca di offrirgli sostegno. Verso la fine della settimana un piccolo incidente a Margherita mette a dura prova la tenuta emotiva del padre.

Come il calendario del personale avvicina Cesare ed Elisa

Roberto Landi lancia al grande magazzino un calendario con i volti dello staff, pensato anche come riconoscimento per il personale. L’idea suscita reazioni contrastanti fin dal primo momento. Elisa chiede subito di restare fuori dal progetto fotografico.

All’estrazione a sorte degli abbinamenti per gli scatti, Irene e Cesare si ritrovano assegnati alla stessa posa, e l’imbarazzo è forte. Elisa se ne accorge e escogita un espediente per superare l’impasse durante la sessione fotografica.

Valter non apprezza la soluzione ed è sempre più contrariato dalle dinamiche che legano la madre Elisa a Cesare. Ricordando gli scatti, Elisa e Cesare condividono un momento romantico che conferma la loro vicinanza.

Cosa succede tra la mostra di Iacopo e l’università di Irene

Simona riceve l’invito all’inaugurazione della mostra d’arte curata da Iacopo. Tra le Veneri scoppia una gara per ottenere il ruolo di accompagnatrice. La scelta ricade su una collega, mentre Mirella rischia di dover rinunciare a causa di un impegno imprevisto di Simona.

Diana sfoglia un vecchio diario appartenuto a suo padre e pensa a un omaggio speciale per l’evento espositivo. Per realizzarlo decide di modificare l’abito che Iacopo ha creato apposta per lei.

Dopo una riunione del movimento studentesco, un dialogo casuale tra Diana e Irene apre un orizzonte nuovo alla capo commessa. Incuriosita dall’ambiente accademico, Irene inizia a valutare concretamente l’iscrizione all’università.

Resta da capire se Riccardo riuscirà a mantenere la lucidità necessaria per proteggere la figlia e se le tensioni tra Valter e la madre porteranno a una rottura definitiva.

Domande frequenti Cosa succede a Riccardo ne Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026? Riccardo decide con fermezza di affrontare la propria dipendenza per non perdere la fiducia della figlia Margherita. Il percorso di riabilitazione è ripido fin dall’inizio e il giovane mostra segnali evidenti di cedimento. Verso la fine della settimana un piccolo incidente a Margherita mette a dura prova la sua tenuta emotiva. Cos’è il calendario di Roberto Landi ne Il Paradiso delle Signore? È un calendario con i volti dello staff che Roberto Landi lancia al grande magazzino, pensato anche come riconoscimento per il personale. L’idea suscita reazioni contrastanti fin dal primo momento. Elisa chiede subito di restare fuori dal progetto fotografico. Cosa succede tra Cesare ed Elisa nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore? Durante gli scatti per il calendario, Elisa escogita un espediente per superare l’imbarazzo di Irene e Cesare, assegnati alla stessa posa. Ricordando quegli scatti, Elisa e Cesare condividono un momento romantico. Il figlio di Elisa, Valter, è sempre più contrariato dalle loro dinamiche. Perché Irene pensa di iscriversi all’università ne Il Paradiso delle Signore? Dopo una riunione del movimento studentesco, un dialogo casuale con Diana apre a Irene, capo commessa del grande magazzino, un orizzonte nuovo. Incuriosita dall’ambiente accademico, Irene inizia a valutare concretamente l’iscrizione all’università.

Fonte: Istituto Impariamo