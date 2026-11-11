Gian Marco Ciaccia copre con un pagliaccio il tatuaggio di Piera Meloni

di Redazione ZON

In sintesi. Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip Piera Meloni, ha coperto con un pagliaccio che fuma il tatuaggio con il nome di lei che portava sulla mano. Lo ha mostrato in una diretta social con lo streamer Il Rosso, nel format 30 Days a Marrakech, in un video circolato il 10 novembre 2026.

I punti chiave Gian Marco Ciaccia ha coperto con un pagliaccio che fuma il tatuaggio con il nome di Piera Meloni che portava sulla mano.

Gian Marco Ciaccia ha mostrato il nuovo disegno in una diretta social con lo streamer Il Rosso, durante il format 30 Days, che si svolge in diretta da Marrakech.

Il video della diretta è circolato sui social il 10 novembre 2026.

Nella battuta sul pagliaccio Gian Marco Ciaccia non fa nomi, ma molti l’hanno letta come una frecciatina a Piera Meloni e ad Alessandro Roncaccia.

Piera Meloni ha chiuso definitivamente la relazione con Gian Marco Ciaccia dopo un confronto serrato in diretta; la relazione era iniziata più di un anno prima.

Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, ha coperto con un pagliaccio che fuma il tatuaggio con il nome di lei che portava sulla mano. Lo ha mostrato lui stesso in una diretta social con lo streamer Il Rosso, durante il format 30 Days.

Cosa ha detto Gian Marco Ciaccia sul pagliaccio che fuma

Il format 30 Days è una sorta di Grande Fratello social per personaggi del web e si svolge interamente in diretta da Marrakech. Durante quella live Gian Marco Ciaccia ha mostrato il nuovo disegno sulla mano. Lo aveva anticipato nelle settimane precedenti.

Sul significato del pagliaccio, Ciaccia ha scherzato così:

«Potrei fare la gag ma non la farò, anche se farebbe molto ridere. È un pagliaccio che fuma, una scena che ho visto molto spesso nell’ultimo periodo della mia vita… un pagliaccio fumare.»

Il video è circolato sui social il 10 novembre 2026. Molti hanno letto la battuta come una frecciatina a Piera Meloni e ad Alessandro Roncaccia. Nella frase Ciaccia non fa nomi.

Come è finita la storia tra Ciaccia e Piera Meloni nella Casa

Gian Marco Ciaccia è diventato noto al pubblico come fidanzato di Piera Meloni, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. La relazione era iniziata più di un anno fa. Il tatuaggio con il nome di lei era recente, nonostante il rapporto mostrasse già i primi segni di cedimento.

Quando le cose con Piera Meloni hanno cominciato a mettersi male, Ciaccia è entrato nella Casa per alcune ore. Dopo un confronto serrato in diretta, Piera ha comunicato a Gian Marco la decisione di chiudere definitivamente la relazione.

Il triangolo con Alessandro Roncaccia e il tifo del pubblico

Alessandro Roncaccia, ex concorrente di Italia Shore, è oggi il compagno di Piera Meloni. Il loro avvicinamento nella Casa è andato di pari passo con la crisi con Ciaccia. Quella di Piera e Alessandro è considerata la coppia più discussa di questa edizione.

Una parte del pubblico si è schierata con Ciaccia, apprezzandone il carattere pacato ma determinato e l’ironia. Alcuni telespettatori hanno raccolto fondi per un aereo a lui dedicato, pur non facendo lui parte del cast.

Domande frequenti Cosa ha fatto Gian Marco Ciaccia al tatuaggio con il nome di Piera Meloni? Gian Marco Ciaccia ha coperto il tatuaggio con il nome di Piera Meloni con un pagliaccio che fuma. Il nuovo disegno è sulla sua mano e lui stesso lo ha mostrato in una diretta social con lo streamer Il Rosso. Cosa ha detto Ciaccia sul pagliaccio che fuma? Gian Marco Ciaccia ha scherzato dicendo che potrebbe fare la gag ma non la farà, anche se farebbe molto ridere. Ha aggiunto che è una scena vista molto spesso nell’ultimo periodo della sua vita. Non ha fatto nomi: molti hanno letto la battuta come una frecciatina a Piera Meloni e ad Alessandro Roncaccia. Cos’è il format 30 Days con Il Rosso? 30 Days è una sorta di Grande Fratello social per personaggi del web. Si svolge interamente in diretta da Marrakech. Gian Marco Ciaccia ha mostrato il tatuaggio durante una live con lo streamer Il Rosso nell’ambito di questo format. Come è finita la storia tra Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni? Quando la relazione ha cominciato ad andare male, Gian Marco Ciaccia è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per alcune ore. Dopo un confronto serrato in diretta, Piera Meloni gli ha comunicato la decisione di chiudere definitivamente la relazione. Chi è Alessandro Roncaccia? Alessandro Roncaccia è un ex concorrente di Italia Shore ed è il compagno di Piera Meloni. Il loro avvicinamento nella Casa del Grande Fratello Vip è andato di pari passo con la crisi tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia.

Fonte: Isa e Chia · MondoTV24