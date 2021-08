Tale e Quale Show 2021 al via il 17 Settembre: il cast

Al via il 17 Settembre su Raiuno, l’undicesima edizione di Tale e Quale Show presenta una novità in giuria: Cristiano Malgioglio

L’undicesima edizione di Tale e Quale Show, partirà venerdì 17 Settembre su Raiuno. Tramite il suo profilo Instagram ufficiale, il padrone di casa Carlo Conti ha svelato ieri sera i nomi di tutti i concorrenti e l’arrivo in giuria di Cristiano Malgioglio, che subentra a Vincenzo Salemme. Di seguito tutte le novità.

I concorrenti

L’ultimo acquisto in ordine di tempo nel cast dei concorrenti di Tale e quale Show 2021 è l’attore Simone Montedoro, noto presso il pubblico Rai soprattutto per il ruolo capitano dei Carabinieri Giulio Tommasi nella fiction Don Matteo. Suoi colleghi sono Biagio Izzo e Ciro Priello dei The Jackal, a cui saranno certamente ascrivibili i momenti più comici di questa edizione.

Folta anche la schiera di cantanti che si metteranno alla prova nelle imitazioni coaduvati da un team di esperti, tra vocal-coach e maestri del trasformismo: Francesca Alotta (vincitrice del Festival di Sanremo 1992 in coppia con Aleandro Baldi grazie alla canzone Non Amarmi), Deborah Johnson, figlia del bassista e cantante Wess, e Dennis Fantina (vincitore di Saranno Famosi, poi diventato “Amici di Maria De Filippi”).

In quota showgirl approderanno a Tale e Quale l’ex Velina Federica Nargi, Stefania Orlando (che si è messa in luce anche durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5) ed Alba Parietti, fresca sessantenne.Dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip arriva anche Pierpaolo Pretelli, mentre la vera scommessa di quest’anno è rappresentata dai Gemelli di Guidonia: partiti da Tu sì Que Vales nel 2017, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino non si sono più fermati, arrivando a collaborare con Fiorello per poi figurare nel cast fisso de L’Altro Festival e Made in Sud.

La giuria

Le esibizioni dei concorrenti di Tale e Quale Show saranno valutate dalla giuria formata dall’inamovibile Loretta Goggi, presente sin dalla prima puntata del 2021, Giorgio Panariello e la novità Cristiano Malgioglio.

Non ci sarà, invece, Vincenzo Salemme ma Carlo Conti ha annunciato una quarta presenza in giuria che però sarà svelata solo durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo 15 Settembre.