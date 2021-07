Rossoneri e blues stanno limando un indennizzo per favorire il trasferimento del francese. Con ogni probabilità, Giroud sarà presto del Milan

Finalmente ci siamo. È da due stagioni che il suo nome gira per le strade di Milano, prima da una parte e poi dall’altra del Naviglio. Ma sembra che ormai l’arrivo di Olivier Giroud nel capoluogo lombardo sia davvero prossimo. Infatti, è stato il Milan ad avere insistito di più con il Chelsea per potersi accaparrare l’attaccante francese. Da prima a parametro zero, per i rossoneri la punta campione del mondo è sempre stata una ghiotta occasione di mercato: il solo Zlatan Ibrahimovic a 40 anni da compiere non può certo colmare un vuoto lì davanti che dura da diverse stagioni.

Potrebbe interessarti:

Dopo l’esercitazione della clausola che prevedeva un altro anno di contratto con i blues, i rossoneri hanno continuato le trattative con il Chelsea, fino a riconoscere agli inglesi un indennizzo per il suo trasferimento. La volontà del Milan è quella di chiudere per il classe 86 già nella giornata di oggi, così da assicurarsi un altro giocatore esperto ed internazionale nel reparto offensivo. A quasi 35 anni, il francese è chiamato a ripetere i numeri mostrati in Inghilterra: in 372 presenze, vestendo le maglie di Arsenal e Chelsea, è andato a segno 144 volte contando tutte le competizioni.