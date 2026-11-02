Ascolti TV del 1° novembre 2026: Libera con Lunetta Savino contro Racconto di una notte, Auditel ancora in attesa

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 1° novembre 2026 la prima serata di Rai 1 ha proposto la fiction Libera – Il caso Elena Palma con Lunetta Savino, mentre Canale 5 ha trasmesso la serie turca Racconto di una notte. Al 2 novembre 2026 i dati Auditel su spettatori e share non sono disponibili, quindi non è possibile stabilire quale programma abbia vinto la serata.

I punti chiave Rai 1 ha trasmesso Libera – Il caso Elena Palma con Lunetta Savino nella prima serata di domenica 1° novembre 2026.

Canale 5 ha trasmesso la serie turca Racconto di una notte nella prima serata di domenica 1° novembre 2026.

I dati Auditel su spettatori e share della prima serata del 1° novembre 2026 non erano disponibili al 2 novembre 2026.

Il Nove ha trasmesso Che tempo che fa di Fabio Fazio e TV8 la Formula 1 nella serata del 1° novembre 2026.

Rai 2 ha trasmesso The Rookie, Italia 1 Le Iene presentano: Inside e Rete 4 Fuori dal coro nella prima serata del 1° novembre 2026.

Domenica 1° novembre 2026 la prima serata televisiva si è giocata tra Rai 1 e Canale 5: da una parte Lunetta Savino con Libera – Il caso Elena Palma, dall’altra la serie turca Racconto di una notte. Chi abbia vinto la serata, però, non si può ancora dire.

Al momento della pubblicazione, il 2 novembre 2026, i dati Auditel su spettatori e share della prima serata del 1° novembre 2026 non sono disponibili. Senza quei numeri non è possibile stabilire quale programma abbia raccolto più pubblico.

Cosa è andato in onda in prima serata domenica 1° novembre 2026

La sfida principale della domenica sera era tra le due reti ammiraglie. Rai 1 ha puntato sulla fiction con Lunetta Savino, Canale 5 sul racconto seriale arrivato dalla Turchia. Attorno ai due titoli, l’offerta delle altre reti generaliste comprendeva approfondimento, intrattenimento, serie americane e sport.

Rete Programma in prima serata Rai 1 Libera – Il caso Elena Palma Rai 2 The Rookie Canale 5 Racconto di una notte Italia 1 Le Iene presentano: Inside Rete 4 Fuori dal coro Nove Che tempo che fa TV8 Formula 1

Sul Nove la domenica sera del 1° novembre 2026 è stata affidata a Fabio Fazio con Che tempo che fa. TV8 ha invece trasmesso la Formula 1, un’alternativa sportiva rispetto alla fiction e all’intrattenimento delle altre reti.

Su Italia 1 è andato in onda Le Iene presentano: Inside. Rete 4 ha proposto il talk Fuori dal coro, mentre Rai 2 ha scelto la serie poliziesca americana The Rookie.

Quando arriveranno i dati Auditel della domenica

Il confronto tra Libera – Il caso Elena Palma e Racconto di una notte resta quindi aperto. Non sono ancora noti né il numero di spettatori né lo share registrato dalle singole reti nella serata del 1° novembre 2026.

Non è stato reso noto nemmeno come si sia distribuito il pubblico tra le proposte alternative, da Che tempo che fa alla Formula 1 su TV8. ZON.it aggiornerà il pezzo con spettatori e percentuali di share appena i dati Auditel saranno disponibili.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tv del 1 novembre 2026? Al 2 novembre 2026 non è ancora possibile stabilire chi abbia vinto gli ascolti della prima serata del 1° novembre 2026. I dati Auditel su spettatori e share non sono disponibili. La sfida principale era tra Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 e Racconto di una notte su Canale 5. Cosa c’era in tv domenica 1 novembre 2026 in prima serata? Domenica 1° novembre 2026 Rai 1 ha trasmesso Libera – Il caso Elena Palma, Rai 2 The Rookie e Canale 5 Racconto di una notte. Italia 1 ha proposto Le Iene presentano: Inside, Rete 4 Fuori dal coro, il Nove Che tempo che fa e TV8 la Formula 1. Quanti spettatori ha fatto Libera con Lunetta Savino il 1 novembre 2026? Il numero di spettatori di Libera – Il caso Elena Palma, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino andata in onda il 1° novembre 2026, non è ancora noto. Al 2 novembre 2026 i dati Auditel su spettatori e share della serata non sono disponibili. ZON.it aggiornerà il pezzo appena i dati saranno pubblicati. Cosa ha trasmesso Canale 5 contro Libera il 1 novembre 2026? Domenica 1° novembre 2026 Canale 5 ha trasmesso la serie turca Racconto di una notte in prima serata. La serie era in concorrenza diretta con Libera – Il caso Elena Palma, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino.