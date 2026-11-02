Libera, anticipazioni dell’ultima puntata dell’8 novembre 2026 su Rai 1: come finisce il caso Elena Palma

di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione di Libera – Il caso Elena Palma si chiude domenica 8 novembre 2026 su Rai 1 con gli episodi 5 e 6, terzo e ultimo appuntamento con Lunetta Savino e Matteo Martari. Il processo per femminicidio termina con l’assoluzione del rapper Omar Alami e la liberazione di Nina, ma un ultimo indizio lascia aperto il caso.

I punti chiave La seconda stagione di Libera – Il caso Elena Palma va in onda su Rai 1 ogni domenica dal 25 ottobre 2026, in tre serate.

L’ultima serata di Libera, domenica 8 novembre 2026, trasmette due episodi: il 2×05 e il 2×06.

Nell’episodio 2×06 di Libera il processo si chiude con l’assoluzione del rapper Omar Alami e con la liberazione di Nina.

Il caso Elena Palma non si chiude con il verdetto: un ultimo indizio porta i protagonisti verso una nuova verità, che le anticipazioni non rivelano.

Il finale di Libera su Rai 1 va in onda nella stessa serata della dizi turca Racconto di una Notte su Canale 5.

Attenzione: spoiler. Libera – Il caso Elena Palma si chiude domenica 8 novembre 2026 su Rai 1 con gli episodi 5 e 6. È l’ultimo dei tre appuntamenti della seconda stagione, con Lunetta Savino e Matteo Martari.

Di cosa parla la seconda stagione di Libera

La seconda stagione di Libera è in onda su Rai 1 ogni domenica dal 25 ottobre 2026. La protagonista è la presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. La giudice indaga su un femminicidio. L’accusato è il giovane rapper Omar Alami.

La serie è stata costruita su tre serate. L’appuntamento dell’8 novembre 2026 manda in onda due episodi, il 2×05 e il 2×06. L’orario di inizio non è indicato nelle anticipazioni diffuse finora.

Cosa succede nell’episodio 5 di Libera

Nell’episodio 2×05 Nina lascia il suo rifugio per raggiungere il figlio. Durante lo spostamento Franco la aggredisce. Prima dell’arresto di Nina, Libera la convince a registrare una dichiarazione considerata preziosa per il processo.

Nello stesso episodio Cesare rivela alla giudice la vera natura della propria indagine. Il finale dell’episodio 2×05 porta Libera dentro una trappola pericolosa. Pietro corre a salvarla.

Come finisce il caso Elena Palma nell’episodio 6

Nell’episodio 2×06 Libera si risveglia in ospedale. La giudice è debilitata, ma vuole portare a termine il processo. Pietro recupera una prova decisiva contro Franco.

Cesare spiega a Libera il motivo doloroso che lo lega alla caccia al Carnaru. Dopo la rivelazione, Cesare si allea con la giudice. Il processo si chiude con l’assoluzione di Omar Alami e con la liberazione di Nina.

Il caso Elena Palma, però, non si chiude con il verdetto. Un ultimo indizio porta i protagonisti verso una nuova verità. Le anticipazioni non dicono quale sia.

La sfida del prime time di domenica 8 novembre 2026

Il finale di Libera arriva nella stessa serata di Racconto di una Notte, la dizi turca in prima serata su Canale 5. L’episodio di Racconto di una Notte dell’8 novembre 2026 ruota attorno a un test del DNA di Ferman Yilmaz.

Se il finale di Libera produrrà un momento capace di far discutere sui social, si potrà saperlo solo dopo la messa in onda. Al momento non sono disponibili dati di ascolto né reazioni del pubblico. Non è stato reso noto se la Rai abbia in programma una terza stagione.

Domande frequenti Quando va in onda l’ultima puntata di Libera 2? L’ultima puntata della seconda stagione di Libera – Il caso Elena Palma va in onda domenica 8 novembre 2026 su Rai 1. La serata trasmette due episodi, il 2×05 e il 2×06, ed è il terzo e ultimo appuntamento della stagione. Come finisce Libera Il caso Elena Palma? Nell’episodio 2×06 di Libera il processo si conclude con l’assoluzione del rapper Omar Alami e con la liberazione di Nina, dopo che Pietro recupera una prova decisiva contro Franco. Il caso Elena Palma però resta aperto: un ultimo indizio porta i protagonisti verso una nuova verità, che le anticipazioni non svelano. A che ora inizia Libera l’8 novembre 2026 su Rai 1? L’orario di inizio dell’ultima puntata di Libera di domenica 8 novembre 2026 non è indicato nelle anticipazioni diffuse finora. La serata andrà in onda su Rai 1 con gli episodi 2×05 e 2×06. Ci sarà una terza stagione di Libera? Non è stato reso noto se la Rai abbia in programma una terza stagione di Libera. La seconda stagione, Libera – Il caso Elena Palma, si chiude su Rai 1 domenica 8 novembre 2026. Cosa c’è contro Libera su Canale 5 domenica 8 novembre 2026? Domenica 8 novembre 2026 il finale di Libera su Rai 1 sfida in prima serata Racconto di una Notte, la dizi turca di Canale 5. L’episodio di Racconto di una Notte di quella sera ruota attorno a un test del DNA di Ferman Yilmaz.

Immagine di repertorio

Fonte: Davide Maggio · Davide Maggio