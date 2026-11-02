La Promessa, anticipazioni del 2 novembre 2026: Manuel sfida un fucile puntato per riabbracciare Curro

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026, Manuel raggiunge Curro nonostante un fucile puntato e i due personaggi si riabbracciano. Nello stesso episodio Enora teme le conseguenze della concessione del motore in licenza, Carlo viene assunto alla tenuta e padre Samuel provoca la gelosia di Maria. Le anticipazioni non indicano chi impugni il fucile.

I punti chiave Nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026, Manuel raggiunge Curro nonostante un fucile puntato e i due si riabbracciano.

Enora, nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026, teme le conseguenze della concessione del motore in licenza.

Carlo viene assunto alla tenuta nell’episodio de La Promessa del 2 novembre 2026, ma il suo ruolo non è indicato.

Padre Samuel provoca la gelosia di Maria nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026.

Le anticipazioni de La Promessa del 2 novembre 2026 non indicano chi impugni il fucile puntato contro Manuel.

Nella puntata de La Promessa del 2 novembre, Manuel raggiunge Curro nonostante un fucile puntato. I due personaggi riescono a riabbracciarsi. Le anticipazioni non indicano chi impugni l’arma.

Manuel sfida il fucile pur di arrivare da Curro

Il momento centrale dell’episodio de La Promessa del 2 novembre è il ricongiungimento tra Manuel e Curro. Manuel affronta il pericolo di un fucile puntato e arriva fino a Curro. I due si riabbracciano.

Le anticipazioni della puntata del 2 novembre non chiariscono le circostanze della scena. Non spiegano perché il fucile sia puntato né cosa accada dopo l’abbraccio tra Manuel e Curro.

Cosa succede agli altri personaggi della tenuta

Nella puntata de La Promessa del 2 novembre, Enora è preoccupata per la concessione del motore in licenza. Il personaggio teme le conseguenze di questa scelta. Le anticipazioni non specificano quali siano i rischi temuti da Enora.

Carlo ottiene un posto di lavoro: nell’episodio del 2 novembre de La Promessa viene assunto alla tenuta. Il ruolo che ricoprirà non è indicato nelle anticipazioni.

Padre Samuel provoca la gelosia di Maria nella puntata de La Promessa del 2 novembre. Le anticipazioni non descrivono il motivo della gelosia né la reazione di padre Samuel.

Cosa resta da scoprire sulla puntata del 2 novembre

Le anticipazioni disponibili sull’episodio de La Promessa del 2 novembre non riportano il canale né l’orario di messa in onda. Gli sviluppi delle quattro linee narrative, cioè Manuel e Curro, Enora, Carlo, padre Samuel e Maria, si scopriranno solo con la visione della puntata.

Domande frequenti Cosa succede a La Promessa il 2 novembre 2026? Nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026, Manuel raggiunge Curro nonostante un fucile puntato e i due personaggi si riabbracciano. Nello stesso episodio Enora teme le conseguenze della concessione del motore in licenza, Carlo viene assunto alla tenuta e padre Samuel provoca la gelosia di Maria. Chi punta il fucile contro Manuel ne La Promessa? Le anticipazioni de La Promessa del 2 novembre 2026 non indicano chi impugni il fucile puntato mentre Manuel raggiunge Curro. Le anticipazioni non spiegano neppure perché l’arma sia puntata né cosa accada dopo l’abbraccio tra Manuel e Curro. Che lavoro fa Carlo alla tenuta ne La Promessa? Nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026, Carlo viene assunto alla tenuta. Le anticipazioni dell’episodio non indicano il ruolo che Carlo ricoprirà. Perché Enora è preoccupata ne La Promessa? Nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026, Enora è preoccupata per la concessione del motore in licenza e teme le conseguenze di questa scelta. Le anticipazioni non specificano quali siano i rischi temuti da Enora. Perché Maria è gelosa di padre Samuel ne La Promessa? Nella puntata de La Promessa del 2 novembre 2026, padre Samuel provoca la gelosia di Maria. Le anticipazioni non descrivono il motivo della gelosia di Maria né la reazione di padre Samuel.