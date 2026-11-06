Mengoni Allo Sbagliato a Milano: com’è il club senza palco

di Redazione ZON

In sintesi. Allo Sbagliato è il club temporaneo di Marco Mengoni al Teatro Principe di Milano, in viale Bligny 52. Ha aperto il 4 novembre 2026 e prosegue con 26 date fino al 19 dicembre 2026. Mengoni canta in mezzo al pubblico, senza palco, con una band di 11 musicisti e con gli smartphone chiusi in custodia.

I punti chiave Allo Sbagliato, il club temporaneo di Marco Mengoni, ha aperto il 4 novembre 2026 al Teatro Principe di Milano, in viale Bligny 52.

Il calendario di Allo Sbagliato comprende 26 date dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, con inizio dei concerti alle 20:30.

Il club ha 500 posti: 100 a sedere tra platea e palco e 400 in piedi tra platea e balconata.

Marco Mengoni suona con una band di 11 musicisti, senza sequenze, senza click e senza strumenti digitali.

I biglietti di Allo Sbagliato costano da 115 euro per la platea in piedi fino a 230 euro per il palco numerato, commissioni escluse.

Ogni account può acquistare al massimo due biglietti, per una sola delle 26 date.

Marco Mengoni ha aperto il 4 novembre 2026 Allo Sbagliato, il suo club temporaneo al Teatro Principe di Milano, in viale Bligny 52. Non ci sono transenne, e il cantautore canta in mezzo al pubblico.

Il calendario elenca 26 date dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, prodotte e organizzate da Live Nation. I concerti iniziano alle 20:30.

Come funziona una serata in un club senza palco

Nel club di Marco Mengoni il palco non serve all’artista: ospita tavoli e spettatori. Dei 500 posti, 100 sono a sedere tra platea e palco e 400 in piedi tra platea e balconata. Il programma prevede anche ospiti a sorpresa.

Mengoni è accompagnato da una band di 11 musicisti: basso, batteria, chitarra, pianoforte, organo, sax tenore, sax baritono, trombone e tromba, più tre coristi. Si suona senza sequenze, senza click e senza strumenti digitali.

La scaletta cambia ogni sera e pesca da un repertorio di circa sessanta brani. Metà sono canzoni di Mengoni, metà sono pezzi che ama o che lo hanno formato, tra soul, blues, rhythm and blues e jazz. Le partiture sono quelle degli standard jazz, con melodia, accordi e struttura.

Per 150 minuti lo smartphone resta chiuso in una custodia, che viene consegnata all’ingresso.

Cosa ha funzionato e cosa no la sera del 4 novembre 2026

La scaletta del 4 novembre 2026 contava 21 canzoni. Si è aperta con «Canzone triste» e chiusa con «Giornate perse». In mezzo ci sono stati «Proteggiti da me» e «Due nuvole», oltre alle cover «Jealous Guy» di John Lennon, «How Deep Is Your Love» dei Bee Gees e «Son of a Preacher Man» di Dusty Springfield.

Lorenza Ferraro, autrice della recensione di quella serata, giudica la parte musicale «impeccabile, o quasi». Il limite sta nella gestione delle pause: sul fronte dell’intrattenimento Mengoni, a suo parere, «deve ancora scaldarsi un po’».

Ferraro definisce Allo Sbagliato un live per fan o per intenditori, perché chiede una partecipazione attiva del pubblico. A suo avviso, per location e formula, darebbe il meglio in versione unplugged, intima, elegante ed emozionale.

Quanto costano i biglietti e come arrivare al Teatro Principe

I biglietti dei concerti di Marco Mengoni a Milano sono in vendita su TicketOne, Ticketmaster e Live Nation. Il guardaroba è incluso nel prezzo.

Settore Prezzo (commissioni escluse) Platea in piedi da 115 euro Palco numerato fino a 230 euro

Ogni account può acquistare al massimo due biglietti, per una sola delle 26 date. I biglietti sono nominativi e destinati all’intestatario dell’account e a un eventuale accompagnatore.

Il Teatro Principe si trova nella zona della Bocconi ed è collegato da tram e metropolitana. Il 28 e il 29 novembre 2026 le serate coincidono con la Milan Games Week, in programma dal 27 al 29 novembre alla Fiera di Rho, e l’8 dicembre 2026 cade nel Ponte dell’Immacolata: chi arriva da fuori città deve tenerne conto.

Il Teatro Principe è nato nel 1925 ed è stato per anni un tempio della boxe. Nel 1960 i suoi ambienti sono comparsi in «Rocco e i suoi fratelli» di Luchino Visconti.

Domande frequenti Quando si può vedere Mengoni ad Allo Sbagliato a Milano? Allo Sbagliato ha 26 date dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, dopo l’apertura del 4 novembre 2026. I concerti al Teatro Principe di Milano iniziano alle 20:30. Quanto costano i biglietti di Allo Sbagliato di Marco Mengoni? La platea in piedi costa da 115 euro e il palco numerato fino a 230 euro, commissioni escluse. Il guardaroba è incluso nel prezzo. I biglietti sono in vendita su TicketOne, Ticketmaster e Live Nation. Quanti biglietti si possono comprare per Allo Sbagliato? Ogni account può acquistare al massimo due biglietti, per una sola delle 26 date. I biglietti sono nominativi e destinati all’intestatario dell’account e a un eventuale accompagnatore. Come funziona il concerto di Mengoni senza palco al Teatro Principe? Marco Mengoni canta in mezzo al pubblico, senza transenne, e il palco ospita tavoli e spettatori. Dei 500 posti, 100 sono a sedere e 400 in piedi. Per 150 minuti lo smartphone resta chiuso in una custodia consegnata all’ingresso. Quali canzoni ha cantato Mengoni la sera del 4 novembre 2026? La scaletta del 4 novembre 2026 contava 21 canzoni, aperte da «Canzone triste» e chiuse da «Giornate perse». Tra i brani c’erano «Proteggiti da me», «Due nuvole» e le cover «Jealous Guy», «How Deep Is Your Love» e «Son of a Preacher Man». La scaletta cambia ogni sera.