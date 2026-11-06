Chanel Cruise 2026/27 a Sydney: look, ospiti e Kylie Minogue

di Redazione ZON

In sintesi. Chanel ha presentato la collezione Cruise 2026/27 il 5 novembre 2026 a The Cutaway, sotto la Barangaroo Reserve di Sydney. La collezione è la prima Cruise di Matthieu Blazy per Chanel. Tra gli ospiti c’era Margot Robbie, mentre Kylie Minogue si è esibita al termine della sfilata.

I punti chiave Chanel ha presentato la collezione Cruise 2026/27 il 5 novembre 2026 a Sydney.

La sfilata di Chanel si è tenuta a The Cutaway, spazio sotto la Barangaroo Reserve, nel territorio del popolo Gadigal.

La Cruise 2026/27 è la prima collezione Cruise di Matthieu Blazy per Chanel, dopo il debutto del 28 aprile 2026 a Biarritz.

Margot Robbie ha mostrato un nuovo caschetto biondo freddo, quasi bianco, lungo fino alla mandibola, abbinato a un abito bianco trasparente.

Kylie Minogue si è esibita al termine della sfilata Chanel, con i dj set di Kinder Sounds e Jimmy Lyell.

Chanel ha presentato il 5 novembre 2026 a Sydney la collezione Cruise 2026/27 firmata da Matthieu Blazy, con Margot Robbie tra gli ospiti e un’esibizione di Kylie Minogue a fine sfilata.

Dove e come ha sfilato la Cruise di Chanel a Sydney

La sfilata di Chanel si è tenuta a The Cutaway, spazio sotto la Barangaroo Reserve, nel territorio del popolo Gadigal. Il luogo è dedicato alla celebrazione delle First Nations, le popolazioni indigene australiane.

La scenografia di Chanel a Sydney ha messo in risalto l’arenaria naturale del sito. L’ambiente, ispirato all’Art Déco, ha unito linee sobrie e contrasto tra nero e beige, i tratti distintivi dell’estetica della maison.

La Cruise 2026/27 è la prima collezione Cruise di Matthieu Blazy per Chanel. Il debutto è avvenuto il 28 aprile 2026 a Biarritz, dove Gabrielle Chanel fondò la sua maison e presentò le prime collezioni.

Quali sono i codici Chanel che tornano nella collezione

Blazy ha costruito la Cruise 2026/27 sui fondamenti della maison. Nella collezione tornano questi elementi:

il tubino nero;

la doppia C;

la maglia a righe in stile marinaresco;

altri richiami al mondo nautico.

Chanel li propone con materiali innovativi e sensoriali, pensati per accompagnare i ritmi di una vita contemporanea in costante movimento. Il movimento è il tema della collezione, sospesa tra città e oceano, tra spazi chiusi e aperti.

Il look di Margot Robbie e gli ospiti della serata

Tra i look più commentati della serata c’è quello di Margot Robbie. L’attrice ha mostrato un nuovo caschetto biondo freddo, quasi bianco, lungo fino alla mandibola.

Margot Robbie ha scelto una piega lucida con riga laterale e punte rivolte verso l’esterno. Ha abbinato il taglio a un abito bianco trasparente.

Al termine della sfilata Chanel, ospiti, ambasciatori e amici della maison si sono riuniti per festeggiare la tappa australiana. La serata ha incluso un’esibizione di Kylie Minogue e i dj set di Kinder Sounds e Jimmy Lyell.

Domande frequenti Quando ha sfilato la Chanel Cruise 2026/27 a Sydney? Chanel ha presentato la collezione Cruise 2026/27 il 5 novembre 2026 a Sydney. È la tappa australiana dopo il debutto della collezione, avvenuto il 28 aprile 2026 a Biarritz. Dove si è tenuta la sfilata Chanel a Sydney? La sfilata di Chanel si è tenuta a The Cutaway, spazio sotto la Barangaroo Reserve, nel territorio del popolo Gadigal. Il luogo è dedicato alla celebrazione delle First Nations, le popolazioni indigene australiane. Chi ha disegnato la collezione Chanel Cruise 2026/27? La collezione Cruise 2026/27 è firmata da Matthieu Blazy. È la sua prima collezione Cruise per Chanel, presentata per la prima volta il 28 aprile 2026 a Biarritz. Quali codici Chanel tornano nella Cruise 2026/27? Nella collezione Cruise 2026/27 tornano il tubino nero, la doppia C, la maglia a righe in stile marinaresco e altri richiami al mondo nautico. Chanel li propone con materiali innovativi e sensoriali. Che look ha scelto Margot Robbie per la sfilata Chanel a Sydney? Margot Robbie ha scelto un abito bianco trasparente. Lo ha abbinato a un nuovo caschetto biondo freddo, quasi bianco, lungo fino alla mandibola, con piega lucida, riga laterale e punte rivolte verso l’esterno.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Zazoom