Un posto al sole, anticipazioni del 23 novembre 2026: la borsa da donna mette in difficoltà Marina Giordano

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 23 novembre 2026, in onda alle 20:45 su Rai 3, Roberto Ferri passa a Damiano Renda un elemento utile all’inchiesta sulla morte di Stefano Mori: il ricordo di Greta Fournier su una borsa da donna. Per Marina Giordano la situazione si complica.

I punti chiave La puntata di Un posto al sole va in onda lunedì 23 novembre 2026 alle 20:45 su Rai 3.

Roberto Ferri porta a Damiano Renda il ricordo di Greta Fournier su una borsa da donna dimenticata sul divano di Stefano Mori il giorno dell’omicidio.

Marina Giordano teme che la borsa da donna riapra questioni che considerava archiviate.

Dal 23 al 27 novembre 2026 il fermo di Greta Fournier, interpretata da Cristina D’Alberto, si trasforma in arresto.

Marina Giordano custodisce da mesi un accordo con Stefano Mori che non ha mai rivelato al marito Roberto Ferri.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 23 novembre 2026, in onda alle 20:45 su Rai 3, Roberto Ferri passa a Damiano Renda un elemento utile all’inchiesta sulla morte di Stefano Mori. Per Marina Giordano la situazione si complica.

Perché la borsa da donna mette Marina Giordano in difficoltà

Greta Fournier è in carcere e ripensa ai momenti in cui ha trovato Stefano Mori nella sua casa. Le anticipazioni descrivono la scena in modo diverso: in una versione Stefano è in una pozza di sangue sul pavimento, in un’altra è privo di sensi.

In quei ricordi riaffiora un particolare rimasto sullo sfondo: una borsa da donna, dimenticata sul divano di Stefano Mori il giorno dell’omicidio.

Marina Giordano capisce subito la portata del problema. Teme che quella borsa possa riaprire questioni che considerava archiviate e collegare persone e circostanze finora fuori dal radar degli investigatori.

L’imprenditrice fatica a nascondere il nervosismo. Ogni passo avanti dell’inchiesta diventa per lei una minaccia, e la prospettiva che qualcuno faccia domande scomode si trasforma in un pensiero fisso.

Come Roberto Ferri porta la prova a Damiano Renda

Greta Fournier racconta il ricordo della borsa al suo ex, Roberto Ferri. Roberto lo ritiene utile e decide di condividerlo con Damiano Renda.

Il poliziotto, in un primo momento, non mostra grande entusiasmo. Damiano Renda resta prudente ed evita conclusioni affrettate, ma non archivia la pista.

Al contrario, Damiano Renda continua a verificare ogni dettaglio, convinto che alcuni passaggi della vicenda non siano ancora chiari. Più va avanti, più cresce per Marina Giordano il rischio che emergano legami rimasti finora nell’ombra.

Cosa succede nel resto della settimana fino al 27 novembre

Nelle puntate dal 23 al 27 novembre 2026 il fermo di Greta Fournier, interpretata da Cristina D’Alberto, si trasforma in arresto. Greta resta la principale sospettata della morte di Stefano Mori, personaggio interpretato da Nicola Pecci.

Marina Giordano custodisce da mesi un accordo con Stefano Mori che non ha mai rivelato al marito. Pensa di confessare tutto a Roberto Ferri, ma non trova il coraggio.

Sarà Roberto Ferri a intuire il segreto e a pretendere spiegazioni. Dopo la confessione resta aperta una domanda: Roberto proteggerà la moglie oppure la spingerà a costituirsi?

Domande frequenti A che ora va in onda Un posto al sole il 23 novembre 2026? La puntata di Un posto al sole di lunedì 23 novembre 2026 va in onda alle 20:45 su Rai 3. Cosa succede a Un posto al sole nella puntata del 23 novembre 2026? Roberto Ferri passa a Damiano Renda un elemento utile all’inchiesta sulla morte di Stefano Mori. Per Marina Giordano la situazione si complica. Che ruolo ha la borsa da donna nel caso Mori a Un posto al sole? Greta Fournier, in carcere, ricorda una borsa da donna dimenticata sul divano di Stefano Mori il giorno dell’omicidio. Marina Giordano teme che quel particolare possa riaprire questioni che considerava archiviate. Greta Fournier viene arrestata a Un posto al sole? Nelle puntate dal 23 al 27 novembre 2026 il fermo di Greta Fournier si trasforma in arresto. Greta Fournier resta la principale sospettata della morte di Stefano Mori. Chi interpreta Stefano Mori in Un posto al sole? Stefano Mori è interpretato da Nicola Pecci. Greta Fournier, la principale sospettata della sua morte, è interpretata da Cristina D’Alberto.

Fonte: Blasting News · Uomini e Donne News