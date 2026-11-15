Racconto di una notte, anticipazioni del 20 e 22 novembre: Canfeza scopre di essere incinta

di Redazione ZON

In sintesi. La dizi turca Racconto di una notte va in onda su Canale 5 venerdì 20 e domenica 22 novembre 2026 alle 21.20. Nelle due serate, con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, Canfeza scopre di essere incinta e Afet tenta di ucciderla.

I punti chiave Racconto di una notte va in onda su Canale 5 venerdì 20 novembre 2026 alle 21.20.

Racconto di una notte torna su Canale 5 domenica 22 novembre 2026 alle 21.20.

Canfeza scopre di essere incinta durante i controlli in ospedale dopo una caduta dalle scale, nella puntata di venerdì 20 novembre 2026.

Salih viene gravemente ferito durante il blitz della polizia contro Ozan perché non indossava il giubbotto antiproletile.

Mahir intesta a Canfeza la casa dei nonni, nella puntata di domenica 22 novembre 2026.

Attenzione: spoiler. Racconto di una notte torna su Canale 5 venerdì 20 e domenica 22 novembre 2026 alle 21.20: Canfeza scopre di essere incinta e Afet tenta di ucciderla.

Quando guardare Racconto di una notte su Canale 5

La dizi turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun va in onda su Canale 5 in due serate, alle 21.20.

Giorno Data Orario Canale Venerdì 20 novembre 2026 21.20 Canale 5 Domenica 22 novembre 2026 21.20 Canale 5

Venerdì 20 novembre 2026: il blitz finisce male e Canfeza scopre la gravidanza

Dopo il litigio con Sare e l’incidente di Afet, Mahir invita Canfeza a cena per distrarla. La serata non riesce a rasserenare la coppia. Afet porta a Gulizar gli oggetti del figlio e tra le due donne torna un gesto d’affetto.

Kursat mantiene la promessa fatta a Mahir e gli rivela dove Ozan nasconde la merce. La polizia organizza un’operazione per incastrare Ozan. Durante il blitz Salih viene gravemente ferito, perché non indossava il giubbotto antiproiettile, e Mahir se ne accorge troppo tardi. Un delicato intervento lo salva.

Afet e Asaf sono convinti che il vero bersaglio fosse Mahir e tornano a mostrarsi ostili verso i Kilimci. Canfeza sa che il suocero è un criminale, ma non decide se rivelarlo a Mahir o seguire il consiglio del padre e tacere.

Un nuovo scontro con Sare a casa Yilmaz si conclude con una caduta dalle scale. Canfeza non riporta gravi conseguenze, ma durante i controlli in ospedale scopre di essere incinta. La figlia di Ferman ed Efsane resta in pericolo di vita e Afet sostiene che, se la piccola non sopravvivesse, il matrimonio salterebbe.

Domenica 22 novembre 2026: un video e un segreto mettono in pericolo Canfeza

Asaf continua a ricevere minacce e apprende che la cassetta con il video di Mehmet è stata spedita a casa di Mahir. Mahir viene informato di un’intrusione nella sua abitazione. Nessun oggetto di valore è sparito, ma Mahir trova una chiavetta con il video di Mehmet.

Salih lascia la terapia intensiva e deve restare ancora qualche giorno in ospedale. Quando Sare va a trovarlo, Salih la accoglie con freddezza e le fa capire che non intende perdonarla.

Canfeza annuncia a Mahir la gravidanza e gli prepara una sorpresa. Mahir le comunica di averle intestato la casa dei nonni, perché nessuno possa più cacciarla. Afet reagisce con sgomento e si sfoga con Sureyya, che però difende la nuora.

Ferman organizza l’addio al celibato con Mahir, Salih e Kursat, ma la festa degenera con l’arrivo di alcune ballerine. Efsane celebra il suo addio al nubilato in un ristorante dove Sare e Handan fotografano Canfeza mentre parla con un vecchio amico.

Cosa succede il giorno delle nozze di Ferman ed Efsane

Canfeza resta a casa per la nausea e ascolta una conversazione tra Afet e Fatma sulla morte di Sevde. Mahir mette alle strette Cüneyt Lokman per scoprire la sua vera identità. Asaf riceve la telefonata di una vecchia conoscenza che lo costringe a un incontro.

Afet è terrorizzata all’idea che Canfeza possa denunciarla. Trova Canfeza svenuta e tenta di sbarazzarsene aprendo il gas della lampada e chiudendola nella stanza. I sensi di colpa spingono Afet a tornare indietro, ma la situazione precipita.

Durante la cerimonia Mahir è assente. Un brutto presentimento induce Ezra a chiedere a Kursat di chiamare Mahir e a correre a controllare Canfeza.

Domande frequenti Quando va in onda Racconto di una notte su Canale 5 a novembre 2026? Racconto di una notte va in onda su Canale 5 in due serate: venerdì 20 novembre 2026 e domenica 22 novembre 2026. In entrambi i casi la messa in onda è alle 21.20. Chi sono gli attori di Racconto di una notte? Racconto di una notte è una dizi turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Va in onda su Canale 5. Cosa succede a Canfeza in Racconto di una notte il 20 novembre? Nella puntata di venerdì 20 novembre 2026 Canfeza cade dalle scale dopo un nuovo scontro con Sare a casa Yilmaz. Non riporta gravi conseguenze, ma durante i controlli in ospedale scopre di essere incinta. Chi viene ferito nel blitz di Racconto di una notte? Nel blitz organizzato dalla polizia per incastrare Ozan viene ferito gravemente Salih, che non indossava il giubbotto antiproiettile. Mahir se ne accorge troppo tardi, ma un delicato intervento salva Salih. Cosa fa Afet a Canfeza il giorno delle nozze di Ferman ed Efsane? Afet, terrorizzata all’idea che Canfeza possa denunciarla, trova Canfeza svenuta e tenta di sbarazzarsene aprendo il gas della lampada e chiudendola nella stanza. I sensi di colpa spingono Afet a tornare indietro, ma la situazione precipita.

Fonte: Newsroom Italia