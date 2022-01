Emanuel Caserio ricorda il fratello: “Morto a 9 anni, era un piccolo genietto”

Emanuel Caserio, nella puntata del 26 gennaio di Oggi è un altro giorno, si lascia andare ad un racconto intimo e drammatico. Il giovane interprete ricorda infatti il fratello Edoardo che si è spento quando aveva appena 9 anni a causa di un brutto male.

L’attore, noto soprattutto per il suo ruolo ne Il paradiso delle Signore, rivela: “Il mio fratellino aveva 9 anni, si chiamava Eduardo, era un piccolo genietto, creava delle cose fantastiche. Purtroppo…“. Dopo una pausa dettata dell’emozione, il 32enne prosegue: “Io ho vissuto la malattia perché dormiva proprio accanto a me, vedevo proprio come nel periodo della chemio lui perdeva i capelli tutti giorni. Lì si è rotto qualcosa in me ma anche nei miei genitori. È un dolore che non si merita nessuno.”

Già qualche mese fa Emanuel aveva spiegato nello stesso salotto Rai: “Ha avuto un brutto male al rene, poi da lì una serie di conseguenze fino al decesso“. L’attore aveva aggiunto: “Quando ho bisogno di un conforto e di una presenza penso a lui, so che sta ovunque: viene spesso nei sogni. Alla mia famiglia piace parlare di mio fratello anche se non c’è più, perché c’è, altrimenti si rimuove per paura di provare qualcosa. Ma è sacrosanto provare qualcosa perché ti tiene con le radici ben fondate in quello che eri e quello che sei“.