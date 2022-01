Mariano Di Vaio papà per la quarta volta: svelato il nome della piccola

Mariano Di Vaio diventa papà per la quarta volta. L’infuencer e la moglie Eleonora Brunacci esibiscono il fiocco rosa dopo tre maschietti.

L’annuncio dell’arrivo della piccola passa attraverso i social network. Il neo genitore scrive: “Il Signore ha fatto grandi cose per noi e noi e noi siamo pieni di gioia“, citando un verso del salmo 126. E lasciando trapelare, finalmente, il nome della piccola: Mia Annabelle Di Vaio. La nuova arrivata, proprio come i tre fratellini Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam, ha già un account Instagram ufficiale. “È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e sulla mia principessa. Grazie per i tuoi messaggi, famiglia, ti amiamo così tanto. Ele sta bene, le farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà“, prosegue Mariano che non nasconde il parto complicato.

La quarta gravidanza

La coppia aveva annunciato di attendere una “princess” la scorsa estate. Questa avrebbe completato la famiglia, stringendosi tra i piccoli Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah rispettivamente 5, 3 e 2 anni. Sia Mariano Di Vaio che Eleonora Brunacci avevano accolto la lieta notizia con sorpresa, commentando “Dio sa cosa è meglio per noi“.