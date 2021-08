Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora aspettano il quarto figlio

Sarà la volta buona per accogliere in casa Di Vaio una femminuccia? L’influencer incredulo, la moglie ci scherza su con un adagio popolare

La notizia arriva mentre tutta la famiglia sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna: l’anno prossimo saranno in sei! Eleonora Brunacci, moglie dell’influencer e modello Mariano Di Vaio, è incinta del quarto figlio, l’arrivo della cicogna è previsto per l’inizio del prossimo anno.

La lieta novella, condita di comprensibile sorpresa, è arrivata direttamente dai canali social di Mariano Di Vaio che su Instagram, dove conta all’incirca sei milioni e mezzo di estimatori, ha pubblicato un breve video a corredo del quale, apparendo insieme alla moglie e ai tre figli ha scritto: “E’ in arrivo il quarto!”, per poi aggiungere un inequivocabile “Non ci posso credere!”

Anche Eleonora Brunacci, facendo eco all’incredulità del marito, ha voluto condividere sui social il momento della dolce scoperta. Lo ha fatto affidandosi all’ironia di un vecchio adagio popolare: “Non c’è due senza tre e il quarto vien da sè”.

Dopo tre maschietti, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, rispettivamente di cinque, tre e due anni, è lecito chiedersi se questa sarà la volta buona che la coppia Di Vaio-Brunacci, sposata dal 27 Settembre 2015, di accogliere in famiglia una femminuccia: di certo, le guardie del corpo non le mancherebbero. Quello sul sesso del nascituro, tuttavia, rimarrà ancora per un pò di tempo un dubbio insoluto: Mariano ed Eleonora hanno deciso di mantenere il riserbo. Il gender reveal lo faranno più in là, magari con un party e – quasi sicuramente – un post sui social.