Francesco Sarcina fa tris: la compagna è incinta

Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, la giovane compagna di Francesco Sarcina sarebbe al settimo mese di gravidanza

La cicogna dei Vip sembra davvero indaffaratissima nelle ultime settimane: come Gigi d’Alessio diventerà padre per la quinta volta (qui la notizia completa) anche Francesco Sarcina tra qualche mese dovrà appendere un fiocco, non si sa ancora se rosa o azzurro, fuori dalla porta di casa sua.

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, infatti, la giovane compagna di Sarcina (e fan della prima ora del gruppo Le Vibrazioni) sarebbe al settimo mese di gravidanza. Di lei non si sa molto altro, tranne che Sarcina – reduce dalla burrascosa fine del suo matrimonio con Clizia Incorvaia, sulla quale incombeva anche l’ombra del migliore amico di lui, Riccardo Scamarcio – ne è molto innamorato, come lui stesso confessò qualche tempo fa nel corso della trasmissione di Raiuno Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone.

Quello in arrivo ad Ottobre, sarebbe per Francesco Sarcina il terzo figlio, dopo Tobia (14 anni), nato da una relazione precedente l’incontro con Clizia Incorvaia, e la seienne Nina avuta proprio dall’influencer siciliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che oggi fa coppia fissa – e pensa ad una maternità bis – con Paolo Ciavarro.