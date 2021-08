Lo scoop dell’estate: novità bollenti per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Secondo il settimanale Chi novità bollenti per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: per lui un bebè in arrivo, per lei una nuova fiamma

Il settimanale Chi riporta lo scoop dell’estate: stando ad alcune foto in spiaggia ci sarebbero bollenti novità per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Da questi scatti, infatti, sembrerebbe che per lui c’è un nuovo bebè in arrivo, mentre lei sta trascorrendo un’estate d’amore con la sua nuova fiamma. Insomma, entrambi dopo la rottura hanno ricominciato una nuova vita con due nuovi compagni e Gigi in autunno potrebbe diventare padre per la quinta volta.

Le foto in questione saranno pubblicate sul prossimo numero di Chi in esclusiva e mostreranno tutti i nuovi retroscena di una delle coppie più amate dal mondo dello spettacolo fino alla drastica rottura di qualche mese fa. I due cantanti infatti hanno iniziato la loro storia d’amore quando Anna Tatangelo era solo una ragazzina e il loro idillio aveva convinto tutti. Dopo il matrimonio, per i due c’è stata anche la gioia di diventare genitori del piccolo Andrea, quarto figlio per il cantautore napoletano.

Da allora sono passati anni e le cose tra loro non sono finite benissimo. Dopo un periodo di tira e molla, la separazione è stata confermata e ad oggi entrambi hanno un nuova vita. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati alle spalle il passato, adorano il figlio, frutto del loro amore, ma entrambi guardano al futuro. Lui è impegnato con Denise di 26 anni più giovane e con cui probabilmente condividerà la gioia di diventare di nuovo padre, mentre lei si gode l’estate con Livio Cori, rapper napoletano con cui ha ritrovato l’amore.