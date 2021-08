Il Signore degli Anelli: rilasciata la prima foto e la data d’uscita

Il Signore degli Anelli arriva sul piccolo schermo in più stagioni, probabilmente 5 più eventuali spin-off: rilasciata ieri la prima foto e la data d’uscita

La serie tv de Il Signore degli Anelli, tratta dalla saga scritta da J.R.R. Tolkien, prende forma giorno dopo giorno: rilasciate ieri la prima foto e la data d’uscita. Amazon Prime Video ha infatti giocato d’anticipo. Con la fine delle riprese ha annunciato che i nuovi episodi verranno rilasciati il prossimo 2 settembre 2022; insomma, ancora un anno di attesa, che per i più appassionati e curiosi sarà un tempo lunghissimo. A partire da quella data, nuovi episodi della serie saranno rilasciati settimanalmente in streaming su Prime Video in tutti i paesi e territori in cui il servizio è disponibile.

Questa nuova serie Amazon basata sulla saga de Il signore degli Anelli non ha ancora un titolo ufficiale e sarà suddivisa in più stagioni, probabilmente 5 più potenziali spin-off. Sarà ambientata migliaia di anni prima de Lo Hobbit e della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. Esplorerà infatti le gesta della Seconda Era della Terra di Mezzo.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie inizierà in un periodo di relativa pace; il dramma “segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo”. Ulteriori dettagli sulla trama sono tenuti sotto chiave; i fan della saga che però hanno letto Il Silmarillion di Tolkien o le appendici de Il Signore degli Anelli sanno che la Seconda Era fu un periodo di grandi sconvolgimenti, quando Sauron salì al potere prima di forgiare l’unico Anello.

La prima foto

Oltre alla data d’uscita è stata rilasciata anche la prima foto ufficiale della serie, ma senza alcuna descrizione o dettaglio sul personaggio e la città che si intravedono sullo sfondo.

Numeri da capogiro

Con un maestoso budget di circa 464 milioni di dollari, la prima stagione de Il Signore degli Anelli sarà il progetto più costoso mai realizzato; nel frattempo Amazon sta già procedendo con una seconda stagione, alla quale seguiranno altre tre stagioni dal valore di circa 1 miliardo di dollari. Anche il cast è vastissimo. Tra gli attori principali coinvolti ricordiamo Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Il Trono di Spade), Owain Arthur (Casualty), Maxim Baldry (Strike Back), Nazanin Boniadi (Counterpart), Morfydd Clark (His Dark Materials), Ismael Cruz Córdova (Berlin Station), Charles Edwards (The Crown), Trystan Gravelle (A Discovery of Witches), Lenny Henry (Broadchurch), Ema Horvath, Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), Joseph Mawle (Il Signore degloi Anelli), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (Into the Badlands), Charlie Vickers (I Medici), Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman (Testimoni silenziosi) e Sara Zwangobani.