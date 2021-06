Tornano gli imperdibili giorni della maratona Amazon Prime Day. Il 21 e il 22 giugno Amazon riserverà ai suoi clienti incredibili offerte legate al mondo della tecnologia, del design e del tempo libero

Torna la maratona di Amazon. E’ tempo di sconti e di offerte imperdibili, infatti il 21 e il 22 giugno sono i giorni del Prime Day. Amazon in ben 20 Paesi del mondo riserverà 2 milioni di offerte su tutti i prodotti presenti sulla piattaforma. Come sempre, le offerte sono riservate ai clienti Prime. L’abbonamento consente di usufruire di consegne illimitate gratuite e di accedere a servizi Amazon, come Prime Video.

Per chi non è ancora cliente e vuole diveltarlo, potrà registrarsi e ottenere i primi 30 giorni gratis del servizio. Per i fidelizzati parta la due giorni di incredibili sconti, si tratta appunto della maratona Amazon Prime Day. Il 21 e il 22 giugno saranno disponibili imperdibili offerte legate al mondo della tecnologia, del design e del tempo libero.

Per scoprire tutte le offerte basta cliccare al seguente link. Ecco alcuni esempi di sconto e di prodotti dell’Amazon Prime Day 2021. Spicca l’altoparlante intelligente Echo Dot, Fire TV Cube che è un lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa o Blink Mini. Altro prodotto molto gettonato è la videocamera di sicurezza intelligente per interni. Ci sarà fino fino al 30% anche su tutti i marchi Amazon e fino al 50% su una selezione di prodotti dalle startup presenti nella vetrina Amazon Launchpad.

Utilissima nella corsa agli acquisti sarà Alexa. Basta chiederle «Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?» per conoscere le novità. Il lettore multimediale illustrerà passo, passo le ultime e imperdibili offerte messe a disposizione da Amazon. Ma non solo tecnologia ed altri bene, nel Prime Day c’è anche spazio per gli abbonamenti.

Tra le opportunità di cui approfittare, Amazon propone l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited. Il servizio è gratis per quattro mesi, quello ad Audible per un mese, mentre sono 3 i mesi di uso gratuito di gratuito di Kindle Unlimited, che offre accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook.

Altra novità curiosa è legata al mondo dei cocktails e adesso che l’aperitivo è di nuovo possibile, è un’offerta da non perdere. Si tratta di NIO Cocktails, azienda italiana che crea cocktail strepitosi già mixati. Amazon in occasione del Prime Day, ha pensato per i suoi clienti, ad una box in edizione limitata composta da 4 drink ispirati al mondo Amazon Prime. Cosa aspetti? Corri ad assaggiare.