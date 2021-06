Su Instragram, Nanni Moretti rassicura i fan e conferma di aver già ricevuto la seconda dose di AstraZeneca. Per il celebre regista italiano è ora di tornare a lavoro, a partire dalla presentazione del suo nuovo film al festival di Cannes

Nanni Moretti comunica su Instagram di aver ricevuto la seconda dose del vaccino AstraZeneca il 19 Giugno, dopo che gli era stato somministrata la prima dose lo scorso 2 Aprile. Adesso però, come egli stesso comunica, è tempo di tornare a lavoro; e non sono pochi gli impegni che lo attendono nel corso dei prossimi mesi. Primo fra tutti, la presentazione, prevista per l’11 Luglio, della sua nuova pellicola “Tre piani”, in concorso al Festival di Cannes. Per l’uscita del film nelle sale italiane bisognerà attendere il 23 Settembre. Ma presentare il suo nuovo lungometraggio a Cannes, non sarà di certo l’unico impiego di Nanni Moretti. Il regista, infatti, ha già finito la stesura della sceneggiatura per il suo prossimo film: “Il sol dell’avvenire”.

Potrebbe interessarti:

Inoltre, Moretti ha in cantiere anche la produzione di ben due documentari: “Piazza” diretto da Karen Di Porto e “Las leonas” di Isabel Achaval e Chiara Bondì. Non bisogna nemmeno dimenticare la partecipazione, questa volta in veste d’attore, al film di Francesca Archibugi, “Il colibrì”.

Tra gli appuntamenti di Nanni Moretti, figura anche la lettura dei diari di “Caro diario”, che avrà luogo il 26 e 27 giugno al cinema Nuovo Sacher di Roma, il 2 luglio a Mantova al Chiostro del Conservatorio, il 3 luglio a Genova al cinema America e nel cortile di Palazzo Ducale, il 4 luglio a Milano all’AriAnteo Palazzo Reale. Le ultime date sono fissate per il 24 luglio a Parma all’ Arena Astra, il 7 agosto al Teatro Romano di Fiesole e, infine, l’8 agosto al Lido di Camaiore.