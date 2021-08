Valentino Rossi si ritirerà a fine stagione: le parole del Dottore

Il dottore ha annunciato la sua decisione in conferenza stampa: “ci siamo divertiti”. Dopo quasi un ventennio, Valentino Rossi lascia la MotoGP

Il tempo passa, anche per i campioni. E anche se certe volte certi personaggi dello sport sembrano davvero essere immortali, pure loro iniziano ad accusare lo scorrere delle annate. Ormai era nell’aria, si poteva intuire che anche per Valentino Rossi il tempo era ormai passato.

Ha continuato a gareggiare nel Motomondiale anche quando nelle scorse stagioni lo davano per finito, dimostrando che qualcosina potevano ancora dare come all’inizio della stagione 2019-20.

Oggi il dottore ha parlato in conferenza stampa annunciando al mondo il suo ritiro dal massimo campionato a due ruote: “Ho deciso di ritirarmi a fine stagione, avrei voluto andare avanti altri 20 o 25 anni ma non è possibile. Ci siamo divertiti”.

“Ho detto che avrei preso una decisione per il prossimo anno dopo la pausa estiva, e ho deciso di fermarmi a fine stagione”, ha continuato il dottore. “Purtroppo questa sarà la mia ultima metà stagione da pilota MotoGP. Ed è difficile, è un momento molto triste perché è difficile dire e sapere che l’anno prossimo non correrò con una moto, l’ho fatto per penso di più o meno 30 anni!”

Continua sempre Valentino Rossi: “l’anno prossimo, la mia vita cambierà. Ma è stato fantastico, mi sono divertito molto, è stato un lungo, lungo viaggio ed è stato davvero, davvero divertente. Sono 25, 26 anni nel Campionato del Mondo, quindi è stato fantastico. E ho passato momenti indimenticabili con tutti i miei ragazzi, i ragazzi che lavorano per me, quindi… non ho molto da dire! Solo questo”.