Paola Ferrari dice addio alla Rai dopo i Mondiali in Qatar

La giornalista sportiva Paola Ferrari ha annunciato il suo addio alla Rai: “Accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluto tutti”

I Mondiali di Calcio previsti in Qatar il prossimo anno saranno il suo ultimo impegno ufficiale tra le file del servizio pubblico. Paola Ferrari lascerà la Rai alla scadenza del contratto nel 2022: “Accompagno la Nazionale in Qatar e saluto tutti”, ha detto in un’intervista a Italia Oggi.

Pur non essendosi la diretta interessata mai espressa apertamente, è facile immaginare quanto sulla decisione di Paola Ferrari abbiano pesato da un lato il fatto che la Rai non si sia accaparrata i diritti della Champions League e della Coppa Italia (“Dopo Europei ed Olimpiadi, il messaggio degli italiani alla Rai è molto chiaro: vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai (…) Sarebbe perciò meglio tagliare uno show e usare quel budget per regalare dello sport in chiaro”), dall’altro le difficoltà editoriali più volte riscontrate in questi anni da RaiSport, su cui aleggia continuamente lo spettro della chiusura: “RaiSport andrebbe potenziato, non chiuso come proporrebbe qualcuno (…) Abbiamo mille paletti, dobbiamo sempre chiedere il permesso alle altre reti, alle altre testate. Per il telespettatore, è vero, non è facile arrivare fino al canale58, ma su RaiSport si poteva fare di più”.

Le colleghe

Mentre non è ancora chiaro di che casacca vestirà quando avrà lasciato la Rai, Paola Ferrari inizia a guardarsi intorno e analizza il lavoro di alcune colleghe: “Di Diletta Leotta non condivido il modo troppo vigoroso con cui esprime la sua sensualità. Io certamente alla sua età ero meno brava. Quest’anno a Dazn avrà filo da torcere, perchè da Mediaset arriva Giorgia Rossi, che è più simile a Ilaria D’Amico”.