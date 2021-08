Ballack, incidente mortale per il figlio Emilio. Aveva solo 18 anni

Tragedia che colpisce in modo inaspettato la famiglia Ballack, il giovane era in vacanza in Portogallo a Tróia. Fatale un incidente con il quad

L’appena diciottenne Emilio Ballack, figlio dell’ex campione tedesco Micheal, è venuto a mancare prematuramente a causa di un incidente mortale sui quad. La tragedia è avvenuta sulla penisola di Tróia, in Portogallo, una delle località più frequentate dai turisti nel territorio lusitano. Proprio lì la famiglia Ballack ha aveva deciso di passare insieme le proprie vacanze, nella tenuta che papà Micheal aveva comprato dopo tanti anni passati in Portogallo.

Emilio Ballack era il secondo dei tre figli dell’ex-centrocampista avuti con la prima moglie Simone Lambe. Gli altri due sono Louis (nato nel 2001) e Jordi (2005).

Da quel che è emerso dai Vigili del fuoco, intervenuti sulla scena, la tragedia sarebbe accaduta alle 2:10 della notte del 5 Agosto. Purtroppo al loro arrivo, non è stato possibile salvare il giovane Emilio. Il diciottenne Ballack era poco distante dalla casa in cui stava alloggiando la sua famiglia. Ancora da capire la dinamica dell’accaduto e i fatti relativi ad essa. Il nostro cordoglio va a Micheal Ballack e alla sua famiglia, che possano riuscire a superare un avvenimento così triste e inaspettato.