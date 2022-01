“Finish Line”, in radio il nuovo brano di Elton John e Stevie Wonder

Dopo il grande successo di airplay ottenuto da “Cold Heart”, esce oggi in radio “Finish Line”, il nuovo singolo di Elton John & Stevie Wonder estratto dall’album “The Lockdown Session”. Una traccia dalle sonorità Gospel che vede come protagonista la voce e la famosissima armonica di Stevie Wonder unite alle melodie del “The Sunday Service Choir”, il famoso coro Gospel di Kanye West.

“Finish Line” vede per la prima volta Elton John e Stevie Wonder duettare.

“Non potrei essere più orgoglioso di “Finish Line”, – ha detto Elton John – lo considero uno dei migliori pezzi che abbia mai scritto. La voce di Stevie è nella sua forma migliore, piena di gioia ed entusiasmo come se fosse tornato diciassettenne. Ho sempre amato collaborare con Stevie e sono contentissimo che dopo 50 anni di amicizia siamo riusciti finalmente a duettare insieme.”

“È una gioia e un onore cantare, suonare il piano e l’armonica per Elton! Elton, – ha affermato Stevie Wonder – chiunque sentirà la tua voce cantare “Finish Line”, sentirà la tua saggezza, il tuo dolore, la tua anima, il tuo amore ma anche la tua resilienza…. lo adoro!“.

Elton John cerca quindi di replicare il successo che ha ottenuto con “Cold heart”, pezzo acclamato dal pubblico per le sue sonorità particolari e soprattutto per la partecipazione della popstar più acclamata degli ultimi tempi, Dua Lipa.