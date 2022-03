Andrea Delogu: la conduttrice parla della sua nuova relazione

Nella sua ultima comparsata a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin, Andrea Delogu si è raccontata a cuore aperto. In particolar modo, l’attrice e conduttrice televisiva/radiofonica ha parlato a lungo della sua vita sentimentale: a partire dalla separazione con Francesco Montanari e la nascita di una nuova love story con un misterioso modello.

Anzi, nello studio della Toffanin, Andrea Delogu ha specificato che si tratta di “un modello molto più giovane di me. Ha 23 anni“- ha confessato con aria divertita. Questa grande differenza di età ( la Delogu ha 39 anni) non sembra preoccuparla minimamente: “Ho 40 ani (li compirà il 23 Maggio) ma la mia vita non è finita. Vado in palestra, mi fa mangiare sano ed è divertente. Quando sarà famoso vorrà una delle sua età e mi lascerà“- ha concluso ridacchiando.

Nonostante ciò, Andrea Delogu non è per nulla intenzionata ad accelerare i tempi: “Lui è una persona che vuole conoscermi. Non mi chiede di andare subito a convivere e mettere su famiglia.

Nonostante non abbia voluto specificare l’identità di questo uomo misterioso, molti sostengono che si tratti di Luigi Bruno, con cui era stata paparazzata lo scorso anno mentre si scambiavano un bacio.

Nello studio di Mediaset, la discussione si è poi spostata sulla fine del matrimonio tra Andrea e Francesco Montanari, conclusosi nel 2020. A dispetto di chi volesse chissà quali rivelazioni sensazionistiche, la conduttrice televisiva ammette tranquillamente che i due sono rimasti in ottimi rapporti: “L’amore si è trasformato. Siamo cresciuti insieme. E’ stato un’amore profondissimo che però ha bruciato diverse tappe. Eravamo entrambi presi dal lavoro quando invece l’amore ha bisogno di essere curato. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era il momento di fare un passettino su strade diverse.

Ha poi aggiunto: “Ovviamente ci sentiamo ancora; e faccio un mea culpa. Non è facile stare con qualcuno che ha un caratterino come il mio”. La Delogu ha poi concluso, dicendo: “Una persona come Francesco non la incontrerò più. E’ una persona meravigliosa ed è stata una relazione che mi ha insegnato tanto”.