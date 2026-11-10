Il cavallo invisibile, il corto Disney di Natale di Dougal Wilson: dove vederlo

di Redazione ZON

In sintesi. Il cavallo invisibile, corto natalizio della Walt Disney Company diretto da Dougal Wilson, è disponibile su Disney+ e online, YouTube compresa. Il film breve è stato presentato a Roma il 9 novembre 2026 e apre la campagna globale «Rendi magiche le feste». Il protagonista è Jack, che vive con la famiglia nella provincia americana.

I punti chiave Il cavallo invisibile è il nuovo corto di Natale della Disney ed è diretto da Dougal Wilson.

Il cavallo invisibile è disponibile su Disney+ e online, YouTube compresa.

La Disney ha presentato Il cavallo invisibile a Roma il 9 novembre 2026.

Il cavallo invisibile apre la campagna globale «Rendi magiche le feste» della Disney.

Dougal Wilson prende il posto di Taika Waititi, che ha firmato i corti natalizi Disney del 2024 e del 2025.

Il cavallo invisibile, il nuovo corto di Natale della Disney diretto da Dougal Wilson, è disponibile su Disney+ e online, YouTube compresa. Il film breve è stato presentato a Roma il 9 novembre 2026 e apre la campagna «Rendi magiche le feste».

Di cosa parla Il cavallo invisibile

Il protagonista de Il cavallo invisibile è Jack, che vive con la sua famiglia nella provincia americana, in una casa in mezzo alla prateria. Jack è convinto di essere ormai troppo grande per credere alla magia delle feste.

Il suo punto di vista cambia quando incontra, proprio davanti a casa, una grande creatura invisibile. L’incontro gli riserva una sorpresa.

Il corto mette al centro l’immaginazione, i legami familiari e il momento della crescita in cui la fantasia sembra cedere il passo alla razionalità. Il racconto contiene vari richiami al mondo Disney, da Toy Story a Frozen.

Chi è il regista e chi ha firmato i corti precedenti

Dougal Wilson, regista de Il cavallo invisibile, ha diretto anche Paddington in Perù. Nei corti natalizi della Disney prende il posto di Taika Waititi, che aveva firmato quelli del 2024 e del 2025.

Dove vedere il corto Disney di Natale

Il cavallo invisibile si può vedere su Disney+ e online. Tra le piattaforme online c’è anche YouTube.

Cosa dice la Disney sulla campagna «Rendi magiche le feste»

Lee Jury, Senior Vice President Marketing per Walt Disney Company Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), definisce Il cavallo invisibile una storia «che stimola l’immaginazione e ci ricorda che un po’ di magia può fare una grande differenza». Secondo Jury, il corto dà il via alla più ampia campagna «Rendi magiche le feste» della Disney, dedicata ai momenti significativi che si possono creare per gli altri durante il Natale.

Jury sostiene anche che i cortometraggi natalizi della Disney «sono diventati un appuntamento imperdibile» di questo periodo, per celebrare il potere della narrazione di unire le persone.

Asad Ayaz, Chief Marketing and Brand Officer di The Walt Disney Company, spiega che quest’anno la Disney unisce «il meglio di Disney» per dare alle famiglie più occasioni di rendere magiche le feste. Secondo Ayaz, «da sempre Disney è parte delle tradizioni, dei ricordi e dei momenti che rendono il periodo delle feste così speciale per le famiglie di tutto il mondo».

«Rendi magiche le feste» è una campagna globale che comprende esperienze, intrattenimento e idee regalo pensate per tutta la famiglia.

Domande frequenti Dove si può vedere Il cavallo invisibile, il corto Disney di Natale? Il cavallo invisibile è disponibile su Disney+ e online. Tra le piattaforme online c’è anche YouTube. Chi ha diretto Il cavallo invisibile? Il corto Disney di Natale Il cavallo invisibile è diretto da Dougal Wilson, che ha diretto anche Paddington in Perù. Nei corti natalizi della Disney Wilson prende il posto di Taika Waititi, autore di quelli del 2024 e del 2025. Di cosa parla Il cavallo invisibile? Il protagonista è Jack, che vive con la famiglia nella provincia americana, in una casa in mezzo alla prateria, ed è convinto di essere ormai troppo grande per credere alla magia delle feste. Il suo punto di vista cambia quando incontra davanti a casa una grande creatura invisibile. Il corto mette al centro l’immaginazione, i legami familiari e il momento della crescita in cui la fantasia sembra cedere il passo alla razionalità. Cos’è la campagna Disney «Rendi magiche le feste»? «Rendi magiche le feste» è una campagna globale della Disney che comprende esperienze, intrattenimento e idee regalo pensate per tutta la famiglia. Secondo Lee Jury, di Walt Disney Company Emea, è dedicata ai momenti significativi che si possono creare per gli altri durante il Natale. Il corto Il cavallo invisibile la inaugura. Quando è stato presentato Il cavallo invisibile? Il cavallo invisibile è stato presentato a Roma il 9 novembre 2026. Il film breve apre la campagna Disney «Rendi magiche le feste».