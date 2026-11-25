di Redazione ZON

In sintesi. Antonio Folletto interpreta il maresciallo Ernesto Maccadò, giovane carabiniere calabrese, nella serie di Rai 1 “Una finestra vista lago”, tratta dai romanzi di Andrea Vitali. La serie, diretta da Marco Pontecorvo, ha quattro appuntamenti in prima serata ogni martedì dal 24 novembre 2026 e si svolge a Bellamo, paese di fantasia, nei primi anni Trenta.

I punti chiave Antonio Folletto interpreta il maresciallo Ernesto Maccadò, giovane carabiniere calabrese che comanda la stazione di Bellamo.

La serie di Rai 1 “Una finestra vista lago” ha quattro appuntamenti in prima serata, ogni martedì dal 24 novembre 2026.

La regia di “Una finestra vista lago” è di Marco Pontecorvo e le storie sono tratte dai racconti di Andrea Vitali.

Accanto ad Antonio Folletto recitano nove interpreti principali, tra cui Paola Minaccioni e Antonio Catania.

La seconda puntata, “Certe fortune”, va in onda martedì 1° dicembre 2026 su Rai 1: il toro Benito, di 1.200 chili, scappa dalla cascina dei Piattola.

Attenzione: spoiler. Antonio Folletto è il maresciallo Ernesto Maccadò in “Una finestra vista lago”, la serie di Rai 1 tratta dai romanzi di Andrea Vitali, in onda ogni martedì dal 24 novembre 2026.

La serie ha quattro appuntamenti in prima serata. La regia è di Marco Pontecorvo.

Chi è Ernesto Maccadò, il maresciallo interpretato da Antonio Folletto

Ernesto Maccadò è un giovane carabiniere calabrese che, all’inizio degli anni Trenta, riceve il suo primo incarico: comandare la stazione di Bellamo, un paese di fantasia sulle rive di un lago del Nord Italia. Arriva con la moglie Maristella e una valigia piena di sogni e di dubbi su di sé.

Ernesto vuole risolvere ogni mistero ed è curioso delle vite altrui. Vorrebbe farsi accettare dal paese, ma non è facile: è meridionale e vuole far rispettare ordine e legge. Ama la divisa, tiene per sé le sue opinioni politiche e ha il dono di comprendere l’umanità delle persone, anche di quelle lontanissime da lui.

Alla fine, convinto di non aver conquistato gli abitanti di Bellamo, Ernesto farà una scelta dolorosa. Resta da vedere se sarà quella giusta.

Chi c’è nel cast accanto ad Antonio Folletto

Accanto a Folletto recitano nove interpreti principali. Paola Minaccioni e Antonio Catania completano il cast.

Attore Personaggio Ruolo Giulia D’Aloia Maristella Maccadò moglie del maresciallo Domenico Centamore Letterio Misfatti brigadiere siciliano Claudia Potenza Agata Misfatti moglie di Letterio, amica di Maristella Leo Besozzi Vinicio Diotallevi orfanello di dieci anni Vincenzo Nemolato Tartina (Bartolo Piazzacampo) segretario del partito fascista di Bellamo Gianmarco Vettori Cagaia portantino all’ospedale Paola Minaccioni Suor Anastasia responsabile dell’orfanotrofio Antonio Catania Mongatti podestà di Bellamo Dario Vergassola Fiorentino Crispini ex maestro elementare e pubblicista

Maristella, giovane quanto il marito e originaria di Diamante, in Calabria, si sente a disagio a Bellamo. Trova sostegno in Agata e nel piccolo Vinicio, mentre attende un figlio che desidera e non arriva.

Cosa aspettarsi: storie di Vitali tra dramma e surreale

La serie attinge a racconti di Andrea Vitali dai toni a volte drammatici e a volte surreali. Tra questi ci sono “Nome d’arte Doris Brilli”, “Certe fortune”, “Un uomo in mutande” e “La signorina Tecla Manzi”, che intreccia il furto di un quadretto del Sacro Cuore con la morte di un usuraio.

Il filo conduttore è la formazione di Ernesto e Maristella. Sul loro cammino c’è anche Vinicio, che cerca una famiglia: all’orizzonte si profila un’adozione.

Il toro Benito scappa: cosa succede il 1° dicembre 2026

La seconda puntata va in onda martedì 1° dicembre 2026 su Rai 1 e si intitola “Certe fortune”. Nella cascina dei Piattola arriva Benito, un toro da monta di 1.200 chili, alto 170 centimetri al garrese. Il toro scappa e vaga minacciando il circondario, così Maccadò è costretto a intervenire.

Tartina approfitta dell’episodio per far notare che il nuovo maresciallo non esprime chiaramente la sua fede fascista. Lui e Cagaia organizzano una caccia serrata all’animale e dovranno vedersela con Morcamazza, il temibile proprietario di Benito.

Domande frequenti Quando va in onda Una finestra vista lago su Rai 1? “Una finestra vista lago” va in onda su Rai 1 in prima serata ogni martedì a partire dal 24 novembre 2026. La serie ha quattro appuntamenti in tutto. La seconda puntata è in programma martedì 1° dicembre 2026. Chi interpreta il maresciallo Maccadò in Una finestra vista lago? Il maresciallo Ernesto Maccadò è interpretato da Antonio Folletto. Maccadò è un giovane carabiniere calabrese che, all’inizio degli anni Trenta, riceve il primo incarico: comandare la stazione di Bellamo, paese di fantasia sulle rive di un lago del Nord Italia. Chi c’è nel cast di Una finestra vista lago? Accanto ad Antonio Folletto recitano nove interpreti principali: Giulia D’Aloia (Maristella Maccadò), Domenico Centamore (Letterio Misfatti), Claudia Potenza (Agata Misfatti) e Leo Besozzi (Vinicio Diotallevi). Completano il cast Vincenzo Nemolato (Tartina), Gianmarco Vettori (Cagaia), Paola Minaccioni (Suor Anastasia), Antonio Catania (Mongatti) e Dario Vergassola (Fiorentino Crispini). Chi ha scritto le storie di Una finestra vista lago? La serie di Rai 1 è tratta dai romanzi di Andrea Vitali. Attinge a racconti dai toni a volte drammatici e a volte surreali, tra cui “Nome d’arte Doris Brilli”, “Certe fortune”, “Un uomo in mutande” e “La signorina Tecla Manzi”. Cosa succede nella puntata di Una finestra vista lago del 1° dicembre 2026? La puntata “Certe fortune” va in onda martedì 1° dicembre 2026 su Rai 1. Nella cascina dei Piattola arriva Benito, un toro da monta di 1.200 chili, che scappa e vaga minacciando il circondario. Il maresciallo Maccadò è costretto a intervenire.