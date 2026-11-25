di Redazione ZON

In sintesi. Beppe Grillo non sarà ospite della nuova edizione di Belve perché, secondo la conduttrice Francesca Fagnani, le condizioni poste per l’intervista non erano accettabili e i paletti erano troppi. La conduttrice lo ha spiegato a Rai Radio1, nel programma Un Giorno da Pecora, rispondendo a Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

I punti chiave Francesca Fagnani ha spiegato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che Beppe Grillo non sarà ospite della nuova edizione di Belve.

Secondo Francesca Fagnani, le condizioni poste per l’intervista a Beppe Grillo «non erano tanto accettabili».

Roberto Vannacci non sarà ospite di Belve: la proposta del suo portavoce è arrivata durante la campagna elettorale e Francesca Fagnani non voleva essere strumentalizzata.

Francesca Fagnani ha risposto di sì «con piacere» a Chi l’ha visto?, mentre la conduzione di Report, secondo la conduttrice, non le è mai stata offerta.

Francesca Fagnani compie 50 anni il 25 novembre 2026 e festeggia in studio, registrando la seconda puntata della nuova edizione di Belve.

Francesca Fagnani spiega perché Beppe Grillo non sarà ospite della nuova edizione di Belve: per la conduttrice le condizioni dell’intervista non erano accettabili e i paletti erano troppi.

La giornalista ne ha parlato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, rispondendo alle domande di Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Sulle condizioni poste per l’intervista a Grillo ha detto che secondo lei «non erano tanto accettabili».

«Non voglio esagerare questa cosa, ma quando i paletti sono troppi forse è meglio non farla proprio l’intervista.»

Perché Fagnani ha detto no anche a Roberto Vannacci

Roberto Vannacci non sarà ospite di Belve. Il motivo, per Francesca Fagnani, è diverso da quello del caso Grillo.

La conduttrice ha raccontato che il portavoce di Vannacci glielo ha proposto mentre il generale era in campagna elettorale. Non voleva essere strumentalizzata.

«Belve è un ritratto. Io non faccio promozione ai film o ai libri e non la faccio nemmeno ai politici.»

Cosa ha risposto sul futuro in Rai, su Sanremo e su Chi l’ha visto?

A Francesca Fagnani è stato chiesto se queste puntate di Belve possano essere le ultime prodotte per la Rai. Ha risposto: «Siamo qui, sto per andare in onda e lo faccio orgogliosamente dalla Rai».

Sulla presenza al prossimo Festival di Sanremo, la conduttrice ha parlato di «uno scherzo di Carlo Conti».

Per la conduzione di Report il nome di Fagnani è circolato più volte, ma a lei non è mai stato offerto l’incarico. Per Chi l’ha visto? aveva invece risposto di sì: «con piacere», sono le sue parole.

Il compleanno in studio e la scelta per lo scudetto della Roma

Il 25 novembre 2026 Francesca Fagnani compie 50 anni. La conduttrice ha detto che festeggerà in studio, registrando la seconda puntata della nuova edizione di Belve.

Sull’età ha scherzato: «Che impressione. Io però me ne sento 37…».

Messa davanti alla scelta tra lo scudetto alla Roma e Giorgia Meloni ospite a Belve, Fagnani, tifosa giallorossa, non ha avuto dubbi.

«Con tutto il rispetto, meglio lo scudetto. Ci mancherebbe che metta un interesse personale davanti a quello della comunità giallorossa…»

Domande frequenti Perché Beppe Grillo non sarà ospite a Belve? Secondo la conduttrice Francesca Fagnani, le condizioni poste per l’intervista a Beppe Grillo «non erano tanto accettabili». Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, aggiungendo che quando i paletti sono troppi forse è meglio non fare proprio l’intervista. Perché Francesca Fagnani ha detto no a Roberto Vannacci? Il portavoce di Roberto Vannacci ha proposto l’intervista mentre il generale era in campagna elettorale. Francesca Fagnani non voleva essere strumentalizzata e ha ricordato che Belve è un ritratto, non una promozione per film, libri o politici. Quando compie 50 anni Francesca Fagnani? Francesca Fagnani compie 50 anni il 25 novembre 2026. La conduttrice ha detto che festeggerà in studio, registrando la seconda puntata della nuova edizione di Belve. Francesca Fagnani lascerà la Rai dopo Belve? A Francesca Fagnani è stato chiesto se le nuove puntate di Belve possano essere le ultime prodotte per la Rai. Ha risposto: «Siamo qui, sto per andare in onda e lo faccio orgogliosamente dalla Rai».