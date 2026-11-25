di Redazione ZON

In sintesi. La Batmobile di Batman Returns, l’auto del film di Tim Burton del 1992, non è stata venduta all’asta di Julien’s Auctions a Los Angeles. Le offerte si sono fermate a 3,25 milioni di dollari, sotto il prezzo di riserva fissato dal venditore, a fronte di una stima tra 5 e 7 milioni.

I punti chiave Julien’s Auctions aveva stimato la Batmobile di Batman Returns tra 5 e 7 milioni di dollari.

Le offerte per la Batmobile di Batman Returns si sono fermate a 3,25 milioni di dollari, sotto il prezzo di riserva.

Il record per una Batmobile è di 4,6 milioni di dollari, fissato nel 2013 dall’auto di Adam West della serie tv degli anni ’60.

La Batmobile di Batman Returns è la ‘Number One Hero car’, una delle tre versioni realizzate per il film, lunga quasi 6 metri.

Secondo Julien’s Auctions, la Batmobile di Batman Returns non è omologata per la circolazione su strada.

La Batmobile di Batman Returns (1992) è rimasta invenduta all’asta di Julien’s Auctions a Los Angeles: le offerte si sono fermate a 3,25 milioni di dollari, sotto il prezzo di riserva.

Quanto valeva la Batmobile e dove si sono fermate le offerte

Julien’s Auctions aveva stimato la Batmobile di Batman Returns tra 5 e 7 milioni di dollari. L’obiettivo era superare il record di 4,6 milioni di dollari, fissato nel 2013 dalla Batmobile guidata da Adam West nella serie tv degli anni ’60.

Voce Cifra in dollari Stima di Julien’s Auctions da 5 a 7 milioni Record del 2013 (Batmobile di Adam West) 4,6 milioni Ultima offerta per la Batmobile di Batman Returns 3,25 milioni

La cifra di 3,25 milioni non ha raggiunto il prezzo di riserva fissato dal venditore, quindi il lotto non è stato aggiudicato.

Che auto è la Batmobile di Michael Keaton e Danny DeVito

La vettura è una delle tre versioni realizzate per il film di Tim Burton. È nota come ‘Number One Hero car’ ed è lunga quasi 6 metri.

La Number One Hero car è la protagonista della maggior parte delle scene di guida con Michael Keaton e Danny DeVito nel film.

Conserva la vernice originale e il motore V-8 Chevrolet. Ha anche il sistema di scarico lanciafiamme radiocomandato, usato dal Batman di Keaton per incenerire uno degli scagnozzi del circo del Pinguino.

Cosa si sa delle condizioni di vendita e della storia dell’auto

I media statunitensi riferiscono che la Batmobile di Batman Returns ha passato anni in un deposito. In seguito è stata esposta al Marconi Automotive Museum di Tustin, in California.

Julien’s Auctions ha precisato che il veicolo ‘non è omologato per la circolazione su strada’. Secondo la casa d’aste, motore e trasmissione sono stati testati un ‘numero limitato di volte’ dalla fine delle riprese.

Chiunque acquisti la Batmobile deve inoltre rispettare diverse restrizioni, previste da un accordo con Warner Bros. Consumer Products Inc. Questa società gestisce i diritti di proprietà intellettuale di DC Comics.

Domande frequenti Perché la Batmobile di Batman Returns è rimasta invenduta? Le offerte per la Batmobile di Batman Returns si sono fermate a 3,25 milioni di dollari. Questa cifra non ha raggiunto il prezzo di riserva fissato dal venditore, quindi il lotto non è stato aggiudicato. Quanto era stimata la Batmobile di Batman Returns? Julien’s Auctions aveva stimato la Batmobile di Batman Returns tra 5 e 7 milioni di dollari. L’obiettivo era superare il record di 4,6 milioni, fissato nel 2013 dalla Batmobile di Adam West. Che auto è la Batmobile di Batman Returns? È la ‘Number One Hero car’, una delle tre versioni realizzate per il film di Tim Burton, lunga quasi 6 metri. Conserva la vernice originale, il motore V-8 Chevrolet e il sistema di scarico lanciafiamme radiocomandato. La Batmobile di Batman Returns si può guidare su strada? No. Julien’s Auctions ha precisato che il veicolo non è omologato per la circolazione su strada. Secondo la casa d’aste, motore e trasmissione sono stati testati un numero limitato di volte dalla fine delle riprese.

Fonte: ANSA