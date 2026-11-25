di Redazione ZON

In sintesi. Una Nessuna Centomila, il concerto dell’Arena di Verona per i centri antiviolenza, va in onda su Rai 1 e su Rai Radio2 il 25 novembre 2026 alle 21.30. Condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, con diciotto artisti, l’evento ha raccolto 505.617 euro. Il concerto si è svolto all’Arena di Verona il 21 settembre 2026.

I punti chiave Una Nessuna Centomila va in onda su Rai 1 e su Rai Radio2 il 25 novembre 2026 alle 21.30.

Il concerto dell’Arena di Verona del 21 settembre 2026 ha raccolto 505.617 euro per i centri antiviolenza.

Fiorella Mannoia e Carlo Conti conducono il concerto, a cui partecipano diciotto artisti.

La Fondazione Una Nessuna Centomila raccoglie fondi al numero solidale 45580 fino al 28 novembre 2026: l’SMS costa 2 euro, la chiamata da rete fissa 5 o 10 euro.

Una Nessuna Centomila tornerà a settembre 2027 in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Una Nessuna Centomila va in onda su Rai 1 il 25 novembre 2026 alle 21.30: il concerto dell’Arena di Verona ha raccolto 505.617 euro per i centri antiviolenza.

La messa in onda coincide con il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il concerto si è tenuto all’Arena di Verona il 21 settembre 2026. La serata è trasmessa anche su Rai Radio2.

Diciotto artisti sul palco dell’Arena di Verona, con Mannoia e Conti alla conduzione

La conduzione di Una Nessuna Centomila è affidata a Fiorella Mannoia e Carlo Conti.

Sul palco dell’Arena si sono alternati diciotto artisti: Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso e Angelina Mango. Con loro Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi.

La scaletta ha messo insieme esibizioni singole, duetti e collaborazioni inedite.

Il concerto ha raccolto 505.617 euro grazie al pubblico e ai partner

Il ricavato del concerto di Verona per i centri antiviolenza è di 505.617 euro. La cifra arriva dal pubblico presente all’Arena e dal contributo dei partner della serata.

In occasione della messa in onda gli artisti hanno registrato un video-appello. Il messaggio è sull’importanza del lavoro dei centri antiviolenza e sulla necessità di sostenerli concretamente.

Come donare fino al 28 novembre al numero solidale 45580

La Fondazione Una Nessuna Centomila ha lanciato la campagna «Io non denuncio se». Punta a far conoscere gli ostacoli che ancora oggi impediscono a molte donne di denunciare le violenze subite.

La raccolta fondi resta aperta fino al 28 novembre 2026 sul numero solidale 45580. Le modalità sono due.

Modalità di donazione Importo SMS al 45580 2 euro Chiamata da rete fissa al 45580 5 o 10 euro

Il prossimo concerto sarà a Napoli, in Piazza del Plebiscito

Una Nessuna Centomila tornerà a settembre 2027 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Lo hanno annunciato gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione della serata, alla sede Rai di Milano.

La Fondazione Una Nessuna Centomila sta inoltre lavorando alla possibilità di portare il format fuori dall’Italia. L’ipotesi è uno spin-off del concerto in Spagna.