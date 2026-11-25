Una Nessuna Centomila su Rai 1 il 25 novembre: cast e 505.617 euro raccolti
In sintesi. Una Nessuna Centomila, il concerto dell’Arena di Verona per i centri antiviolenza, va in onda su Rai 1 e su Rai Radio2 il 25 novembre 2026 alle 21.30. Condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, con diciotto artisti, l’evento ha raccolto 505.617 euro. Il concerto si è svolto all’Arena di Verona il 21 settembre 2026.
I punti chiave
- Una Nessuna Centomila va in onda su Rai 1 e su Rai Radio2 il 25 novembre 2026 alle 21.30.
- Il concerto dell’Arena di Verona del 21 settembre 2026 ha raccolto 505.617 euro per i centri antiviolenza.
- Fiorella Mannoia e Carlo Conti conducono il concerto, a cui partecipano diciotto artisti.
- La Fondazione Una Nessuna Centomila raccoglie fondi al numero solidale 45580 fino al 28 novembre 2026: l’SMS costa 2 euro, la chiamata da rete fissa 5 o 10 euro.
- Una Nessuna Centomila tornerà a settembre 2027 in Piazza del Plebiscito a Napoli.
Una Nessuna Centomila va in onda su Rai 1 il 25 novembre 2026 alle 21.30: il concerto dell’Arena di Verona ha raccolto 505.617 euro per i centri antiviolenza.
La messa in onda coincide con il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il concerto si è tenuto all’Arena di Verona il 21 settembre 2026. La serata è trasmessa anche su Rai Radio2.
Diciotto artisti sul palco dell’Arena di Verona, con Mannoia e Conti alla conduzione
La conduzione di Una Nessuna Centomila è affidata a Fiorella Mannoia e Carlo Conti.
Sul palco dell’Arena si sono alternati diciotto artisti: Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso e Angelina Mango. Con loro Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi.
La scaletta ha messo insieme esibizioni singole, duetti e collaborazioni inedite.
Il concerto ha raccolto 505.617 euro grazie al pubblico e ai partner
Il ricavato del concerto di Verona per i centri antiviolenza è di 505.617 euro. La cifra arriva dal pubblico presente all’Arena e dal contributo dei partner della serata.
In occasione della messa in onda gli artisti hanno registrato un video-appello. Il messaggio è sull’importanza del lavoro dei centri antiviolenza e sulla necessità di sostenerli concretamente.
Come donare fino al 28 novembre al numero solidale 45580
La Fondazione Una Nessuna Centomila ha lanciato la campagna «Io non denuncio se». Punta a far conoscere gli ostacoli che ancora oggi impediscono a molte donne di denunciare le violenze subite.
La raccolta fondi resta aperta fino al 28 novembre 2026 sul numero solidale 45580. Le modalità sono due.
|Modalità di donazione
|Importo
|SMS al 45580
|2 euro
|Chiamata da rete fissa al 45580
|5 o 10 euro
Il prossimo concerto sarà a Napoli, in Piazza del Plebiscito
Una Nessuna Centomila tornerà a settembre 2027 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Lo hanno annunciato gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione della serata, alla sede Rai di Milano.
La Fondazione Una Nessuna Centomila sta inoltre lavorando alla possibilità di portare il format fuori dall’Italia. L’ipotesi è uno spin-off del concerto in Spagna.
Domande frequenti
A che ora va in onda Una Nessuna Centomila su Rai 1?
Una Nessuna Centomila va in onda su Rai 1 il 25 novembre 2026 alle 21.30. La serata è trasmessa anche su Rai Radio2. Il concerto si è tenuto all’Arena di Verona il 21 settembre 2026.
Quanti soldi ha raccolto Una Nessuna Centomila?
Il concerto di Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona ha raccolto 505.617 euro per i centri antiviolenza. La cifra arriva dal pubblico presente all’Arena e dal contributo dei partner della serata.
Come si dona a Una Nessuna Centomila?
La raccolta fondi della Fondazione Una Nessuna Centomila resta aperta fino al 28 novembre 2026 sul numero solidale 45580. Si può inviare un SMS da 2 euro oppure chiamare da rete fissa donando 5 o 10 euro.
Chi sono gli artisti di Una Nessuna Centomila?
Sul palco dell’Arena di Verona si sono alternati diciotto artisti, tra cui Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma e Angelina Mango. La conduzione è di Fiorella Mannoia e Carlo Conti.
Dove sarà il concerto Una Nessuna Centomila nel 2027?
Una Nessuna Centomila tornerà a settembre 2027 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Lo hanno annunciato gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione, alla sede Rai di Milano.
ARTICOLO PRECEDENTE
Mentana lascerà La7: su Tv8 e Tg8 solo indiscrezioni, decisione non presa
ARTICOLO SUCCESSIVO
Simona Ventura a Barbara d’Urso: il video social su Ballando con le stelle
Lascia un commento