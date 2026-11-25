di Redazione ZON

In sintesi. Enrico Mentana, direttore del Tg La7, lascerà La7 il 23 dicembre 2026 e non ha ancora annunciato la sua destinazione. Il 24 novembre 2026 Mentana ha risposto su Instagram alle indiscrezioni di Repubblica.it su un possibile passaggio a Tv8 per rifondare il Tg8, dicendo di non aver ancora preso la decisione.

I punti chiave Enrico Mentana lascerà La7 il 23 dicembre 2026.

Il 24 novembre 2026 Enrico Mentana ha commentato su Instagram le indiscrezioni sul suo futuro, dicendo che alcune erano del tutto nuove anche per lui.

Repubblica.it ha scritto che Enrico Mentana sarebbe pronto a passare a Tv8 per rifondare il Tg8, con una striscia preserale dal lunedì al venerdì e la Gialappa’s Band come spalla.

Enrico Mentana ha dichiarato di aver ricevuto proposte da quattro dei sei vertici dei principali gruppi televisivi, nessuna offerta da Discovery e nessun rilancio da La7.

Enrico Mentana ha detto che comunicherà la sua decisione, non ancora presa, dopo aver portato a compimento il lavoro che svolge da 16 anni.

Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha commentato su Instagram, il 24 novembre 2026, le indiscrezioni sul suo futuro professionale: «Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me!». Mentana lascerà La7 il 23 dicembre 2026.

Cosa dicono le indiscrezioni su Tv8 e Tg8

Le indiscrezioni sono state lanciate da Repubblica.it. Secondo quella ricostruzione, Enrico Mentana sarebbe pronto a passare a Tv8 per rifondare il Tg8.

Sempre secondo Repubblica.it, Mentana condurrebbe una striscia preserale dal lunedì al venerdì, con la Gialappa’s Band a fare da spalla. Il programma andrebbe in onda nella stessa fascia oraria di Otto e mezzo, la trasmissione di La7.

Il post di Enrico Mentana è accompagnato da una foto di Ficarra e Picone e dalla scritta «Il 7 e l’8», titolo di un film di successo del duo comico. Il direttore del Tg La7 chiude il messaggio con l’invito a «mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi».

Cosa aveva già detto Mentana sul suo addio

Enrico Mentana ha annunciato nelle scorse settimane che lascerà La7 il 23 dicembre. Da allora sono circolati diversi rumors sul suo futuro.

In un precedente post sui social, il direttore ha spiegato di non voler tornare nei telegiornali in cui è già stato a lungo: il Tg1, dove è rimasto 9 anni, e il Tg5, dove è rimasto 13 anni. Il motivo, ha scritto, è che gli piace «cimentarsi con imprese nuove».

Nello stesso messaggio Mentana ha parlato di proposte ricevute in questi mesi dai vertici dei principali gruppi televisivi. Ha precisato che sono quattro su sei: non ha ricevuto offerte da Discovery, né rilanci da La7.

Cosa resta da chiarire sul futuro di Mentana

Enrico Mentana ha detto di voler portare a compimento il lavoro che svolge da 16 anni. Solo dopo comunicherà la sua scelta: «Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso».

Il quadro, quindi, è questo: l’addio al Tg La7 è fissato al 23 dicembre 2026, mentre la destinazione successiva di Mentana non è stata annunciata. Le ipotesi su Tv8 e sul Tg8 restano indiscrezioni, e il direttore stesso le ha definite in parte nuove anche per lui.

Domande frequenti Quando lascia La7 Enrico Mentana? Enrico Mentana lascerà La7 il 23 dicembre 2026. Il direttore del Tg La7 ha annunciato l’addio nelle settimane precedenti al 24 novembre 2026. Mentana passa a Tv8? Il passaggio di Enrico Mentana a Tv8 non è confermato: è un’indiscrezione lanciata da Repubblica.it, secondo cui rifonderebbe il Tg8. Il 24 novembre 2026 Mentana ha scritto su Instagram di aver letto notizie sul suo futuro, alcune del tutto nuove anche per lui, e ha detto di non aver ancora preso la decisione. Cosa ha scritto Mentana su Instagram sul suo futuro? Il 24 novembre 2026 Enrico Mentana ha scritto: «Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me!». Il post è accompagnato da una foto di Ficarra e Picone e dalla scritta «Il 7 e l’8», e si chiude con l’invito a «mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi». Mentana tornerà al Tg1 o al Tg5? Enrico Mentana ha spiegato in un post sui social di non voler tornare nei telegiornali in cui è già stato a lungo: il Tg1, dove è rimasto 9 anni, e il Tg5, dove è rimasto 13 anni. Ha aggiunto che gli piace «cimentarsi con imprese nuove». Quando annuncerà Mentana la sua prossima scelta? Enrico Mentana non ha indicato una data. Ha detto di voler prima portare a compimento il lavoro che svolge da 16 anni e di comunicare solo dopo la sua decisione, che non ha ancora preso.