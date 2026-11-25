di Redazione ZON

In sintesi. La fiction Una finestra vista lago, tratta dai romanzi di Andrea Vitali, è partita su Rai 1 il 24 novembre 2026 alle 21:30. La miniserie ha otto episodi in quattro serate, due per appuntamento, e ogni serata adatta un romanzo completo. Gli episodi si recuperano su RaiPlay dopo la messa in onda.

I punti chiave La fiction Una finestra vista lago è partita su Rai 1 il 24 novembre 2026 alle 21:30.

La miniserie Una finestra vista lago ha otto episodi distribuiti in quattro serate, con due episodi per serata.

Ogni serata adatta un romanzo completo di Andrea Vitali e il caso si chiude nella stessa serata.

I quattro romanzi adattati sono, in ordine, Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi.

RaiPlay carica gli episodi interi sulla scheda ufficiale della serie dopo la trasmissione televisiva su Rai 1.

La fiction Una finestra vista lago, partita su Rai 1 il 24 novembre 2026 alle 21:30, conta otto episodi distribuiti in quattro serate, con due episodi per ogni appuntamento.

Quante puntate sono e come si dividono le quattro serate

La miniserie ha otto episodi in totale. Ogni serata ne propone due consecutivi, quindi gli appuntamenti in prima serata sono quattro.

Ogni serata adatta un romanzo completo di Andrea Vitali. Il caso di ogni appuntamento si chiude nella stessa serata, senza aspettare la settimana successiva.

Serata Romanzo adattato Episodi Prima (24 novembre 2026) Nome d’arte Doris Brilli 2 Seconda Certe fortune 2 Terza Un uomo in mutande 2 Quarta La signorina Tecla Manzi 2

Di che cosa parla la prima serata, Nome d’arte Doris Brilli

Il primo caso occupa l’intera serata del 24 novembre 2026 e ruota attorno a Desolina Berilli, attrice conosciuta come Doris Brilli. Il maresciallo Maccadò la incontra all’imbarcadero quando lei rientra da Milano, e da quell’incontro parte il mistero.

La regia della serie è di Marco Pontecorvo. Nel cast c’è Antonio Folletto.

Dove è ambientata e dove è stata girata

Una finestra vista lago non racconta una storia vera in senso stretto. Andrea Vitali, medico e scrittore originario di Bellano, sul lago di Como, scrive romanzi di fantasia che riflettono atmosfere e dinamiche sociali della sua terra d’origine.

Bellamo, il paese immaginario in cui si svolge la vicenda, è ispirato a Bellano. L’ambientazione è l’Italia degli anni Trenta.

Le riprese si sono svolte nella zona di Bellano, tra il lago di Como e altre location del Piemonte e della Lombardia.

Come vedere Una finestra vista lago in streaming su RaiPlay

La diretta di Rai 1 si può seguire in streaming su RaiPlay, aprendo il canale in diretta. Chi perde la messa in onda può recuperare gli episodi sulla scheda ufficiale della serie su RaiPlay.

Gli episodi interi vengono caricati sulla scheda dopo la trasmissione televisiva. Le clip d’anteprima già presenti nella scheda non sono le puntate complete.

Domande frequenti Quanti episodi è Una finestra vista lago? Una finestra vista lago ha otto episodi in totale. Sono distribuiti in quattro serate su Rai 1, con due episodi consecutivi per ogni appuntamento. Quali romanzi di Andrea Vitali sono adattati in Una finestra vista lago? La fiction adatta quattro romanzi di Andrea Vitali, uno per serata. In ordine sono Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Come vedere Una finestra vista lago su RaiPlay? La diretta di Rai 1 si segue in streaming su RaiPlay, aprendo il canale in diretta. Chi perde la messa in onda può recuperare gli episodi sulla scheda ufficiale della serie su RaiPlay, dove vengono caricati dopo la trasmissione televisiva. Dove è ambientata Una finestra vista lago? La storia si svolge a Bellamo, un paese immaginario ispirato a Bellano, sul lago di Como, nell’Italia degli anni Trenta. Le riprese si sono svolte nella zona di Bellano, tra il lago di Como e altre location del Piemonte e della Lombardia. Chi è il regista di Una finestra vista lago? La regia di Una finestra vista lago è di Marco Pontecorvo. Nel cast della serie c’è l’attore Antonio Folletto.